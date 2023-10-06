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Прокурор із Дніпра за 10 тис доларів обіцяв “пом’якшити” статтю та “відмазати” обвинуваченого

Сьогодні 11:31
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У Дніпрі затримали прокурора, який отримував хабар.

Новости Днепра про Прокурор із Дніпра за 10 тис доларів обіцяв

У четвер, 5 жовтня, у Дніпрі проходили слідчі дії. Як виявилося, ДБР та СБУ затримали прокурора, який вимагав хабар. За 10 тисяч доларів він обіцяв перекваліфікувати статтю обвинуваченому, а потім зовсім звільнити його від покарання. 

Як зазначили в ДБР, прокурор, замість виконання своїх обов’язків, вийшов на батька обвинуваченого. Того підозрювали у підробці та збуті документів, а також шахрайстві. Справу розглядали в одному із районних судів, а на зловмисника чекало суворе покарання. 

Втім, посадовець обіцяв родичу підсудного пом’якшити кваліфікацію статті, а потім і зовсім виправдати обвинуваченого та закрити справу. За свої послуги хотів 10 тисяч доларів. 

Прокурора затримали, коли той отримував всю суму хабаря. Наразі силовики проводять невідкладні слідчі дії вдома у підозрюваного та у приміщенні Лівобережної окружної прокуратури Дніпра.

Йому повідомлено про підозру у вимаганні та одержанні неправомірної вигоди службовою особою, яка займає відповідальне становище (ч. 3 ст. 368 КК України). Зловмиснику загрожує до 10 років тюрми з конфіскацією майна.

Новости Днепра про Прокурор із Дніпра за 10 тис доларів обіцяв

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