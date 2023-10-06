Прокурор із Дніпра за 10 тис доларів обіцяв “пом’якшити” статтю та “відмазати” обвинуваченого

У Дніпрі затримали прокурора, який отримував хабар.

У четвер, 5 жовтня, у Дніпрі проходили слідчі дії. Як виявилося, ДБР та СБУ затримали прокурора, який вимагав хабар. За 10 тисяч доларів він обіцяв перекваліфікувати статтю обвинуваченому, а потім зовсім звільнити його від покарання.

Як зазначили в ДБР, прокурор, замість виконання своїх обов’язків, вийшов на батька обвинуваченого. Того підозрювали у підробці та збуті документів, а також шахрайстві. Справу розглядали в одному із районних судів, а на зловмисника чекало суворе покарання.

Втім, посадовець обіцяв родичу підсудного пом’якшити кваліфікацію статті, а потім і зовсім виправдати обвинуваченого та закрити справу. За свої послуги хотів 10 тисяч доларів.

Прокурора затримали, коли той отримував всю суму хабаря. Наразі силовики проводять невідкладні слідчі дії вдома у підозрюваного та у приміщенні Лівобережної окружної прокуратури Дніпра.

Йому повідомлено про підозру у вимаганні та одержанні неправомірної вигоди службовою особою, яка займає відповідальне становище (ч. 3 ст. 368 КК України). Зловмиснику загрожує до 10 років тюрми з конфіскацією майна.

Читайте також:

Українська

Автор: