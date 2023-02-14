Пройшов вже рік: сім’ї загиблого бійця з Кривого Рогу не повертають його тіло

Окупанти не повертають тіло Владислава Остроущенка, який загинув у бою у Запорізькій області у березні минулого року.

Про це повідомляє “Свої. Кривий Ріг”.

Владислав воював у лавах 24-го окремого штурмового батальйону «Айдар». Він був смертельно поранений у смт Розівка 3 березня 2022 року.

Підтвердити загибель бійця вдалося лише через 11 місяців. Сім’я військового не може його поховати, адже росіяни досі не повернули тіло.

У захисника залишилися мати, дружина, син та маленька сестра.

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