Пройшов вже рік: сім’ї загиблого бійця з Кривого Рогу не повертають його тіло

Про це повідомляє “Свої. Кривий Ріг”.
Владислав воював у лавах 24-го окремого штурмового батальйону «Айдар». Він був смертельно поранений у смт Розівка 3 березня 2022 року.
Підтвердити загибель бійця вдалося лише через 11 місяців. Сім’я військового не може його поховати, адже росіяни досі не повернули тіло.
У захисника залишилися мати, дружина, син та маленька сестра.
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