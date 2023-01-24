Програміст із Дніпра хотів виїхати за кордон з підробленими документами про інвалідність

Айтівець із Дніпра збирався виїхати з України з підробленими документами.

17 січня 2023 року Мостиський районний суд Львівської області виніс вирок щодо програміста-шахрая з Дніпра, який намагався виїхати з України за підробленими документами.

Мешканець Дніпра працює айтівцем в одній із компаній Дніпра. У листопаді 2022 він захотів виїхати за кордон, але не міг цього зробити через мобілізацію та заборону та виїзд. Тому чоловік вирішив підробити пенсійне посвідчення та довідку, які б дозволили йому все-таки покинути територію України.

Чоловік придбав собі бланк пенсійного посвідчення та розшив його. Потім у мережі інтернет знайшов аналогічний бланк пенсійного посвідчення, на сторінках якого були проставлені реквізити та печатки управління пенсійного фонду України в Амур-Нижньодніпровському районі Дніпра.

За допомогою кольорового принтера роздрукував такі сторінки, на одну із них вклеїв свою фотографію та заповнив свої анкетні дані, а також вніс завідомо недостовірні відомості щодо інвалідності ІІ групи за причиною інвалідності «загальне захворювання» та поставив підписи від імені начальника управління.

20 листопада він намагався перетнути пункт пропуску в Львівській області, проте прикордонник виявив підробку та чоловіка затримали. Йому оголосили про підозру в підробці документів. На суді свою вину він визнав. Йому призначили покарання у вигляді штрафу в розмірі 5100 гривень.

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