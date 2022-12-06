Прогноз Буданова: скільки ще буде ракетних обстрілів та чи воюватиме білорусь

Поки що ніхто не поставляє рф ракет, а свої стратегічні запаси країна-терористка хоче вичерпати до кінця. З білорусії поки не варто чекати нападу, а в наступному році Україна увійде до Криму. Про це розповів начальник ГУР МО Кирило Буданов в інтерв’ю ТСН.

Він зазначив, що ракетні обстріли поки що не припиняться. Не дивлячись на те, що рф почала «вистрілювати» свій стратегічний запас ракет і не може виробляти нові у повному обсязі, цього виду зброї у противника достатньо для проведення ще декількох масових пусків.

«Запаси високоточного ракетного озброєння рф підходять до завершення. Вони вже давно зайшли в критичний мінімум. Проте ми бачимо, що вони вирішили йти до кінця, тобто до нуля, що дуже погано для самої рф. Виробництво нових ракет абсолютно мізерне у порівнянні з тією кількістю що вони використовують. Реально в них залишилось на кілька масштабних атак і вони вийдуть в повний нуль. Чи готові вони до цього – як ми бачимо вони до цього йдуть», – сказав Кирило Буданов.

Він зазначив, що поки що рф ніхто не поставляє ракети. Та окрім цього, ворог вже має проблеми з кількість інших видів боєприпасів.

«Станом на зараз жодної балістичної ракети Іран не поставив до рф, з Китаєм та сама історія. З кожним днем війни при такій високій інтенсивності їх запаси зменшуються дуже швидко. Рф відчуває вже не перший місяць проблему з використанням ракетно-артилерійського озброєння. Починаються певні ліміти по витраті артилерійських боєприпасів. Це вже відчувають військові рф на передовій», – сказав керівник військової розвідки України.

Він зазначив, що поки що не варто очікувати нападу білорусії на Україну.

«Все, що пов’язане з тематикою білорусії в наших медіа – це відлуння російської ІПСО, головна мета якої – посіяти паніку та відтягнути наши сили аби ми тримали їх на кордоні. Зараз нічого не буде», – сказав Кирило Буданов.

Своїх прогнозів, щодо того, коли Україна вийде на кордони з Кримом та коли закінчиться війна Кирило Буданов не змінив.

«Наші прогнози базуються на сукупності інформації яка є. Нічого не змінилось, все відбувається по графіку. Україна вже перемогла, це відчувають всі у світі. Буде важко певний період часу, але глобально це нічого не змінить. Програш росії – це вирішене питання. І вони це розуміють», – зазначив керівник ГУР МО України.

Читайте також:

Українська Русский

Автор: