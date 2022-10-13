Проектував колектори, училища та створив Міську управу: що створив архітектор Скоробогатов у Дніпрі

Дмитро Скоробогатов – один із архітекторів Дніпра, який працював у місті понад 100 років тому. Серед його реалізованих ідей – багато будівель, які стали знаковими та популярними у Дніпрі.

Дмитро Скоробогатов народився у Дніпрі та після навчання архітектурній справі працював у рідному місті. Кілька років він працював міським інженером та займався технічним удосконаленням інфраструктури. Спочатку він керував замощенням вулиць та проектував колектори. Першою його великою роботою можна назвати проект трамвайного депо та корпусу торгового ряду на Озерці. Роботи не збереглися. Після цього Скоробогатов спроектував Кайдацьку станцію міського водопроводу.

Робота на державній службі не заважала архітекторові брати приватні замовлення. Одна з найвідоміших робіт Скоробогатова – особняк родини Пчолкіних, зведений у 1898 році.

У 1890-х роках він став головним архітектором міста та пропрацював на цій посаді до 1917 року. Тоді ж Скоробогатов спроектував одну із головних будівель тодішнього Дніпра – Міську управу. Триповерховий «будинок» з вежами став на той момент найвищим будинком міста. Довгий час будинок не змінював свого призначення і лише на початку 1980-х років його передали навчальному закладу.

Після цього він спроектував Комерційне училище. Але через революції і війни будинок кілька разів змінював свій вигляд і тепер задум архітектора можна розглянути лише в деяких рисах його фасаду. Будівля була збудована на пожертву купців, на той час це був аналог фінансово-економічного коледжу.

Після цього він проектував ще багато будівель освітнього напряму. Тоді у Дніпрі активно розвивалися гімназії та училища та всім їм потрібні були приміщення. Так, «руці» Скоробогатова належить будівля Першої жіночої гімназії, що була на розі Поліцейської та Цегляної вулиць. Пізніше до нього було прибудовано ще один поверх, а ще через час – 14 поверховий корпус інституту.

Трохи згодом він спроектував ще кілька реальних училищ та гімназій. Одна з найвідоміших – 3-та жіноча гімназія ім. Нестеля побудовано коштом меценатки Юлії Нестель. Багатьом вона більше відома як будівля, де знаходилося товариство «Знання», а пізніше Інститут природокористування та екології НАН України.

Також Скоробогатов проєктував корпус дитячої лікарні ім. Олексієнко та частину корпусів лікарні ім. Мечнікова. Деякі зберігся і до сьогодні.

Загалом 50 років Дмитро Скоробогатов займався проектуванням різних будівель у Дніпрі. Його могила знаходиться на Запорізькому цвинтарі. На посаді головного міського архітектора його змінив Олександр Красносельський.

Читайте також:

Українська Русский

Автор: