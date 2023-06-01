Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Дніпра
  • Новини
  • Продавці у чепчиках та фонтани посеред зали: як 50 років тому виглядали магазини Дніпра всередині (ФОТО)

Продавці у чепчиках та фонтани посеред зали: як 50 років тому виглядали магазини Дніпра всередині (ФОТО)

Сьогодні 12:49
просмотров

У 1970-х роках у Дніпрі відкривається багато нових магазинів. Для продавців, залежно від профілю торгової точки, існував свій дрес-код, а на прилавку розміщували кращий товар.

Новости Днепра про Продавці у чепчиках та фонтани посеред зали: як 50 років тому виглядали магазини Дніпра всередині (ФОТО)

Журналісти dnepr.info вирішили згадати, як раніше виглядали усередині найпопулярніші магазини Дніпра.

1975 року з’являється перший магазин самообслуговування. Відкривають його на новому житловому масиві Перемога. Це був прообраз першого супермаркету із фуд-кортом. В «Універсамі» можна було купити все – від парфумів та іграшок до молока та хліба. Розраховувалися покупці за всі покупки одразу на одній касі. Після «Перемоги» такі магазини стали з’являтися і на інших житлових масивах, зокрема на Червоному Камені. При «Універсамах» були кафетерії, де можна було випити молочний коктейль, з’їсти морозиво, тістечко або бутерброд.

Новости Днепра про Продавці у чепчиках та фонтани посеред зали: як 50 років тому виглядали магазини Дніпра всередині (ФОТО)

Тут продавці не стояли за кожним прилавком, а сиділи на касі.

Продавці в продуктових магазинах зазвичай носили білі халати та чепчики. Згодом халати змінилися на фартушки з кишенею для грошей, але білі невеликі чепчики на голові були одним із обов’язкових атрибутів ще дуже довго.

Новости Днепра про Продавці у чепчиках та фонтани посеред зали: як 50 років тому виглядали магазини Дніпра всередині (ФОТО)

Для продавців у магазині одягу також був свій дрес-код. Вони мали носити строгі костюми.

Новости Днепра про Продавці у чепчиках та фонтани посеред зали: як 50 років тому виглядали магазини Дніпра всередині (ФОТО)

У центрі міста були великі універмаги, де в одному будинку знаходилося безліч відділів і пройшовшись по такому магазині можна було і на вечерю скупитися і нові туфлі придбати.

Також були спеціалізовані торгові точки. У магазині «Лілея» можна було купити верхній одяг та сукні. У магазині «Акація» продавали прикраси для тих, хто збирався одружитися. У магазині «Жайворонок» у Дніпрі продавали одяг для дітей.

Новости Днепра про Продавці у чепчиках та фонтани посеред зали: як 50 років тому виглядали магазини Дніпра всередині (ФОТО)

Один із найпопулярніших магазинів Дніпра «Будинок книги» був відкритий у 1976 році. У ньому було кілька тематичних залів, покупці могли взяти до рук книжки, подивитися, помацати, почитати кілька рядків і вибрати ту, що була до душі.

Новости Днепра про Продавці у чепчиках та фонтани посеред зали: як 50 років тому виглядали магазини Дніпра всередині (ФОТО)

#image_title

Також були спеціальні магазини для любителів риболовлі та спорту – «Нептун». У центрі зали, щоб наголосити на тематиці закладу був невеликий басейн, стояли намети та вудки.

Новости Днепра про Продавці у чепчиках та фонтани посеред зали: як 50 років тому виглядали магазини Дніпра всередині (ФОТО)

У магазині «Лотос», що знаходився на центральному проспекті Дніпра, у великому залі на першому поверсі був фонтан і відвідувачі часто кидали до нього монетки.

Новости Днепра про Продавці у чепчиках та фонтани посеред зали: як 50 років тому виглядали магазини Дніпра всередині (ФОТО)

фото: група «Історія у фотографіях. Катеринослав-Дніпропетровськ»

Читайте також:

Новости Днепра про Продавці у чепчиках та фонтани посеред зали: як 50 років тому виглядали магазини Дніпра всередині (ФОТО)Українська Новости Днепра про Продавці у чепчиках та фонтани посеред зали: як 50 років тому виглядали магазини Дніпра всередині (ФОТО)Русский

Автор:


# # # # # #
Головні новини Дніпра в Telegram

    Залишити відповідь

    Новини на цю тему

    Нардеп із Дніпра відмовився говорити українською у прямому ефірі та вербально “напав” на ведучого
    Новини Дніпра
    Сьогодні 12:19
    Нардеп із Дніпра відмовився говорити українською у прямому ефірі та вербально “напав” на ведучого

    Нардеп із Дніпра Максим Бужанський втрапив у мовний скандал.

    До історичного музею в Дніпрі передали унікальні артефакти, яким тисячі років
    Новини Дніпра
    Сьогодні 11:32
    До історичного музею в Дніпрі передали унікальні артефакти, яким тисячі років

    Усі вони стануть частиною колекції музею.

    Спіймали російського “крота”, який мобілізувався до сил оборони Дніпропетровщини
    Новини Дніпра
    Сьогодні 10:54
    Спіймали російського “крота”, який мобілізувався до сил оборони Дніпропетровщини

    Агент РФ мобілізувався до сил оборони Дніпропетровщини та зливав дані…

    У Дніпрі на два дні вимкнуть світло через ремонтні роботи: де саме
    Новини Дніпра
    Сьогодні 10:24
    У Дніпрі на два дні вимкнуть світло через ремонтні роботи: де саме

    У Дніпрі подекуди не буде світла.

    Наверх