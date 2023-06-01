Продавці у чепчиках та фонтани посеред зали: як 50 років тому виглядали магазини Дніпра всередині (ФОТО)

У 1970-х роках у Дніпрі відкривається багато нових магазинів. Для продавців, залежно від профілю торгової точки, існував свій дрес-код, а на прилавку розміщували кращий товар.

Журналісти dnepr.info вирішили згадати, як раніше виглядали усередині найпопулярніші магазини Дніпра.

1975 року з’являється перший магазин самообслуговування. Відкривають його на новому житловому масиві Перемога. Це був прообраз першого супермаркету із фуд-кортом. В «Універсамі» можна було купити все – від парфумів та іграшок до молока та хліба. Розраховувалися покупці за всі покупки одразу на одній касі. Після «Перемоги» такі магазини стали з’являтися і на інших житлових масивах, зокрема на Червоному Камені. При «Універсамах» були кафетерії, де можна було випити молочний коктейль, з’їсти морозиво, тістечко або бутерброд.

Тут продавці не стояли за кожним прилавком, а сиділи на касі.

Продавці в продуктових магазинах зазвичай носили білі халати та чепчики. Згодом халати змінилися на фартушки з кишенею для грошей, але білі невеликі чепчики на голові були одним із обов’язкових атрибутів ще дуже довго.

Для продавців у магазині одягу також був свій дрес-код. Вони мали носити строгі костюми.

У центрі міста були великі універмаги, де в одному будинку знаходилося безліч відділів і пройшовшись по такому магазині можна було і на вечерю скупитися і нові туфлі придбати.

Також були спеціалізовані торгові точки. У магазині «Лілея» можна було купити верхній одяг та сукні. У магазині «Акація» продавали прикраси для тих, хто збирався одружитися. У магазині «Жайворонок» у Дніпрі продавали одяг для дітей.

Один із найпопулярніших магазинів Дніпра «Будинок книги» був відкритий у 1976 році. У ньому було кілька тематичних залів, покупці могли взяти до рук книжки, подивитися, помацати, почитати кілька рядків і вибрати ту, що була до душі.

Також були спеціальні магазини для любителів риболовлі та спорту – «Нептун». У центрі зали, щоб наголосити на тематиці закладу був невеликий басейн, стояли намети та вудки.

У магазині «Лотос», що знаходився на центральному проспекті Дніпра, у великому залі на першому поверсі був фонтан і відвідувачі часто кидали до нього монетки.

фото: група «Історія у фотографіях. Катеринослав-Дніпропетровськ»

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