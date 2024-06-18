Продавчиня крамниці на Дніпропетровщині була шпигункою для РФ

На Дніпропетровщині затримали шпигунку.

СБУ затримала на Дніпропетровщині російську інформаторку, яка шпигувала за позиціями Сил оборони на двох напрямках. Шпигункою виявилась продавчиня місцевої крамниці.

Жінка шпигувала одразу на двох напрямках оборони ЗСУ – Запорізькому та Дніпропетровському. Магазин, у якому працює жінка, розташований в одному з селищ на кордоні із Дніпропетровщиною та Запоріжжям, тому продавчиня могла відстежувати переміщення військових відразу в обох областях.

Шпигунка збирала інформацію про місця базування підрозділів Сил оборони та маршрути руху особового складу і військової техніки. Однак шпигунку завчасно затримали під час того, як вона фотографувала переміщення бронетехніки.

Продавчиня намагалася подружитися з військовими, аби дізнаватися потрібну інформацію, яку потім передавала окупантам через свою знайому, яка проживає у тимчасово окупованому Криму і має брата – командира підрозділу росіян.

Продавчині повідомили про підозру за ч. 3 ст. 114-2 ККУ (несанкціоноване поширення інформації про переміщення, рух або розташування ЗСУ). Їй загрожує до 12 років позбавлення волі. Наразі жінка перебуває під вартою.

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