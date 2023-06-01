Продавав гранати: криворізькі поліцейські викрили збувача боєприпасів

За 5 тис. гривень чоловік за попередньою домовленістю продав гранати.

На початку травня оперативники отримали інформацію, що 57-річний чоловік планує збути боєприпаси на території міста.

30 травня поліцейські відділення поліції № 1 Криворізького РУП задокументували факт продажу 5 гранат із запалами у лісосмузі на території Довгинцівського району.

Боєприпаси вилучили та направили на експертне дослідження.

Чоловіка затримали в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. 31 травня йому повідомили про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 263 (незаконне придбання, зберігання, носіння та збут вогнепальної зброї та боєприпасів без передбаченого законом дозволу) Кримінального кодексу України.

1 червня Довгинцівським районним судом підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

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