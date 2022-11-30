Продам 3-місячну дитину за 1000 грн: на Полтавщині через OLX торгували немовлям

Уже за кілька годин правоохоронці знали прізвище “продавця” та стояли на порозі його будинку. Ним виявилася… 12-річна мешканка Миргородського району. Дівчинка зізналася, що оголошення розмістила “по приколу”, щоб дізнатися про реакцію людей.
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