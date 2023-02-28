Продали неіснуючих меблів на 100 тисяч: на Дніпропетровщині шахраї дурили людей

На Дніпропетровщині затримали шахраїв, які дурили людей.

Двоє мешканців Новомосковська та Запоріжжя вигадали схему обману людей в Інтернеті. Усе виглядало цілком законно: чоловіки розміщували оголошення в соцмережах про продаж меблів. Вони брали передоплату з потенційних клієнтів, обіцяючи продати товар, але після цього зникали разом з грошима.

Як повідомили в обласній поліції Дніпропетровщини, шахраїв вдалося викрити та затримати. Відомо, що їм вдалося надурити 100 людей, завдяки яким вони заробили 100 тисяч гривень.

Чоловікам оголошено про підозру за ч. 3 ст. 190 Кримінального кодексу України (шахрайство). Обвинувальний акт направлено до суду. Якщо їх вину доведуть, то зловмисникам загрожує до 8 років позбавлення волі.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, як на Дніпропетровщині на вулиці побили чоловіка та викрали у нього 140 тис. грн.

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