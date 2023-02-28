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  • Продали неіснуючих меблів на 100 тисяч: на Дніпропетровщині шахраї дурили людей

Продали неіснуючих меблів на 100 тисяч: на Дніпропетровщині шахраї дурили людей

Сьогодні 11:50
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На Дніпропетровщині затримали шахраїв, які дурили людей.

Новости Днепра про Продали неіснуючих меблів на 100 тисяч: на Дніпропетровщині шахраї дурили людей

Двоє мешканців Новомосковська та Запоріжжя вигадали схему обману людей в Інтернеті. Усе виглядало цілком законно: чоловіки розміщували оголошення в соцмережах про продаж меблів. Вони брали передоплату з потенційних клієнтів, обіцяючи продати товар, але після цього зникали разом з грошима. 

Як повідомили в обласній поліції Дніпропетровщини, шахраїв вдалося викрити та затримати. Відомо, що їм вдалося надурити 100 людей, завдяки яким вони заробили 100 тисяч гривень. 

Чоловікам оголошено про підозру за ч. 3 ст. 190 Кримінального кодексу України (шахрайство). Обвинувальний акт направлено до суду. Якщо їх вину доведуть, то зловмисникам загрожує до 8 років позбавлення волі.

Новости Днепра про Продали неіснуючих меблів на 100 тисяч: на Дніпропетровщині шахраї дурили людей

Нагадаємо, раніше ми писали про те, як на Дніпропетровщині на вулиці побили чоловіка та викрали у нього 140 тис. грн.

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Новости Днепра про Продали неіснуючих меблів на 100 тисяч: на Дніпропетровщині шахраї дурили людейУкраїнська Новости Днепра про Продали неіснуючих меблів на 100 тисяч: на Дніпропетровщині шахраї дурили людейРусский

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