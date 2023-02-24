Про вторгнення у Молдову, F-16 та путіна у Гаазі: головні тезиси з прес-конференції Зеленського

Ще до початку вторгнення Зеденський пропонував президенту Туреччини Ердогану посадити Путіна за стіл перемовин, щоб не допустити ризику повномасштабної війни. «Ердоган тоді не зміг це зробити і не тільки він, він потужний. А зараз він вважає, що може. Зараз ми не можемо. Путін вже не та людина, там немає з ким говорити», — сказав Зеленський, відповідаючи на питання, чи провів би він зараз перемовини з Путіним, якби Ердоган їх «організував».