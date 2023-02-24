Про вторгнення у Молдову, F-16 та путіна у Гаазі: головні тезиси з прес-конференції Зеленського
Про вторгнення у Молдову, F-16 та путіна у Гаазі: головні тезиси з прес-конференції Зеленського
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У п’ятницю, 24 лютого, проходить прес-конференція президента України Володимира Зеленського "Лютий. Рік незламності".
Насамперед президент висловив подяку тим, хто весь цей рік боровся за незалежність України.
Також перед початком прес-конференції Володимир Зеленський запропонував вшанувати хвилиною мовчання загиблих.
Головне з прес-конференції Володимира Зеленського:
Ніхто не очікував від Росії такого бажання знищити Україну повністю. Тому нам потрібна тотальна підтримка світу і ми переможемо.
“Диму без вогню не буває”, – Зеленський прокоментував ситуацію з літаками F-16. «Сьогодні була зустріч з прем’єр-міністром Польщі – Матеушем Моравецьким. Ми відкриваємо можливість навчання на F-16. У нас є розмови, перемовини з трьома європейськими державами. У нас буде можливість отримати ці навчання і літаки! Ми хочемо пришвидшити ці процеси. Вони складні. Але це і є комплексний захист неба!»
Про заміну міністра оборони Резнікова на Кирила Буданова. «Якби я таку заміну планував, то ми робили б кроки згідно з українським законодавством», – сказав Зеленський.
Ще до початку вторгнення Зеденський пропонував президенту Туреччини Ердогану посадити Путіна за стіл перемовин, щоб не допустити ризику повномасштабної війни. «Ердоган тоді не зміг це зробити і не тільки він, він потужний. А зараз він вважає, що може. Зараз ми не можемо. Путін вже не та людина, там немає з ким говорити», — сказав Зеленський, відповідаючи на питання, чи провів би він зараз перемовини з Путіним, якби Ердоган їх «організував».
“Дуже важливо, щоб кожен сфокусувався і працював. На нашому боці правда і діти. Президент вважає, головне, щоб перемогла справедливість. Вбиваючи таку кількість людей, не можна закінчити без відповіді. За злочини слід відповідати перед законом та перед судом”.
“Найстрашніший день, напевно, Буча, напевно те, що я побачив, коли ми деокупували. Було дуже страшно… Ми побачили, що диявол не десь там, він — на землі”.
“Моє завдання як президента, лідера країни в жодному разі не зробити навіть припущення послаблення підтримки України. Я вважаю, що єдність, об’єднання світу — головне моє завдання”.
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