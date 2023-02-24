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  • Про вторгнення у Молдову, F-16 та путіна у Гаазі: головні тезиси з прес-конференції Зеленського

Про вторгнення у Молдову, F-16 та путіна у Гаазі: головні тезиси з прес-конференції Зеленського

Сьогодні 19:45
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У п’ятницю, 24 лютого, проходить прес-конференція президента України Володимира Зеленського "Лютий. Рік незламності".

Новости Днепра про Про вторгнення у Молдову, F-16 та путіна у Гаазі: головні тезиси з прес-конференції Зеленського

Насамперед президент висловив подяку тим, хто весь цей рік боровся за незалежність України.  

Також перед початком прес-конференції Володимир Зеленський запропонував вшанувати хвилиною мовчання загиблих.

Головне з прес-конференції Володимира Зеленського:

  • Ніхто не очікував від Росії такого бажання знищити Україну повністю. Тому нам потрібна тотальна підтримка світу і ми переможемо.
  • “Диму без вогню не буває”, – Зеленський прокоментував ситуацію з літаками F-16. «Сьогодні була зустріч з прем’єр-міністром Польщі – Матеушем Моравецьким. Ми відкриваємо можливість навчання на F-16. У нас є розмови, перемовини з трьома європейськими державами. У нас буде можливість отримати ці навчання і літаки! Ми хочемо пришвидшити ці процеси. Вони складні. Але це і є комплексний захист неба!»
  • Про заміну міністра оборони Резнікова на Кирила Буданова. «Якби я таку заміну планував, то ми робили б кроки згідно з українським законодавством», – сказав Зеленський.
  • Ще до початку вторгнення Зеденський пропонував президенту Туреччини Ердогану посадити Путіна за стіл перемовин, щоб не допустити ризику повномасштабної війни. «Ердоган тоді не зміг це зробити і не тільки він, він потужний. А зараз він вважає, що може. Зараз ми не можемо. Путін вже не та людина, там немає з ким говорити», — сказав Зеленський, відповідаючи на питання, чи провів би він зараз перемовини з Путіним, якби Ердоган їх «організував».
  • “Дуже важливо, щоб кожен сфокусувався і працював. На нашому боці правда і діти. Президент вважає, головне, щоб перемогла справедливість. Вбиваючи таку кількість людей, не можна закінчити без відповіді. За злочини слід відповідати перед законом та перед судом”.
  • “Найстрашніший день, напевно, Буча, напевно те, що я побачив, коли ми деокупували. Було дуже страшно… Ми побачили, що диявол не десь там, він — на землі”.
  • “Моє завдання як президента, лідера країни в жодному разі не зробити навіть припущення послаблення підтримки України. Я вважаю, що єдність, об’єднання світу — головне моє завдання”.

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Новости Днепра про Про вторгнення у Молдову, F-16 та путіна у Гаазі: головні тезиси з прес-конференції ЗеленськогоУкраїнська

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