Про штраф від ТЦК можна буде дізнатися в «Дії»: як будуть штрафувати

Про штраф за невчасно оновлені військово-облікові дані можна буде дізнатися в застосунку “Дія”.

Однак це не означає, що військовозобов’язані, які не оновили свої військово-облікові дані, будуть одразу оштрафовані. Автоматично штрафувати не будуть. Адже притягнення до відповідальності за адміністративне правопорушення – це певна процедура, яка може зайняти від трьох місяців до року.

Про це розповів речник Міністерства оборони України Дмитро Лазуткін в ефірі Радіо Свобода.

«Ми не говоримо, що всіх будуть штрафувати автоматично. Від трьох місяців від дня виявлення і до року з моменту скоєння адміністративного правопорушення, провадження може бути відкрите. Штраф – це певна процедура. Це не одразу всім ставлять галочки, хто на сьогодні не оновив, і всім виписується автоматично штраф. Мають бути протоколи, і має бути постанова. Відповідно, люди будуть дізнаватися про ці штрафи так, як дізнаються про штрафи за перевищення швидкості, у тому ж застосунку «Дія» можна буде це зробити», – сказав Лазуткін.

Він додав, що військовозобов’язані можуть і надалі, після 16 липня, оновити військово-облікові дані можна в ТЦК та СП і в застосунку «Резерв+». Та це не звільняє від штрафу, оскільки 60-денний термін для оновлення військово-облікових даних закінчився.

Також Дмитро Лазуткін підкреслив, що чоловіків, які вже оновили свої військово-облікові дані у визначений законом термін, затримувати на вулицях працівники ТЦК та СП не будуть.

«Людина виконала норму закону у зазначений термін, вона оновила свої військово-облікові дані, вона вказала місце свого проживання. Тобто туди може прийти направлення на ВЛК. Відповідно, немає сенсу цю людину «ловити» серед вулиці. Будемо відверті, з цим пов’язані були неприємні процеси, які негативно впливали і продовжуватимуть впливати на імідж Збройних Сил України, коли на блокпостах і силоміць когось намагаються витягувати. Представники ТЦК та СП не мають цього робити, не мають таких повноважень. Це можуть робити тільки представники поліції згідно із законом», – сказав Дмитро Лазуткін.

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