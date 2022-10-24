Президента “Мотор Січі” Богуслаєва взяли під варту: подробиці

Протягом наступних 60 днів, доки слідчі СБУ проводитимуть досудове розслідування, він не зможе вийти з ізолятора. Крім президента “Мотор Січі”, аналогічний запобіжний захід обрано для керівника одного з департаментів цього підприємства, якого також затримала СБУ.
Обом фігурантам повідомлено про підозру за такими статтями Кримінального кодексу України:
СБУ проводить комплексні заходи щодо встановлення інших учасників протиправної діяльності та притягнення винних до відповідальності. Раніше СБУ опублікувала аудіозаписи телефонних розмов президента “Мотор Січі”, які б підтверджували його співпрацю з ворогом.
Нагадаємо, йому та начальнику Департаменту зовнішньоекономічної діяльності підприємства Олегу Дзюбе оголошено про підозру за двома статтями УКУ: ст. 111-1 (колабораційна діяльність) та ст. 111-2 (допомога державі-агресору).
Згодом СБУ опублікувала аудіозаписи розмов Богуслаєва, де той виправдовував вторгнення Росії на територію України, а також висловлював надію на те, що ворогові вдасться зупинити наступ наших воїнів під час визволення українських земель.
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