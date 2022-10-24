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Президента “Мотор Січі” Богуслаєва взяли під варту: подробиці

Сьогодні 20:30
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За клопотанням СБУ та Офісу генерального прокурора Шевченківський районний суд обрав запобіжний захід президенту "Мотор Січі" у вигляді тримання під вартою.

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Протягом наступних 60 днів, доки слідчі СБУ проводитимуть досудове розслідування, він не зможе вийти з ізолятора. Крім президента “Мотор Січі”, аналогічний запобіжний захід обрано для керівника одного з департаментів цього підприємства, якого також затримала СБУ.

Обом фігурантам повідомлено про підозру за такими статтями Кримінального кодексу України:

  • ст. 111-1 (колабораційна діяльність);
  • ст. 111-2 (пособництво державі-агресору).

СБУ проводить комплексні заходи щодо встановлення інших учасників протиправної діяльності та притягнення винних до відповідальності. Раніше СБУ опублікувала аудіозаписи телефонних розмов президента “Мотор Січі”, які б підтверджували його співпрацю з ворогом.

Нагадаємо, йому та начальнику Департаменту зовнішньоекономічної діяльності підприємства Олегу Дзюбе оголошено про підозру за двома статтями УКУ: ст. 111-1 (колабораційна діяльність) та ст. 111-2 (допомога державі-агресору).

Згодом СБУ опублікувала аудіозаписи розмов Богуслаєва, де той виправдовував вторгнення Росії на територію України, а також висловлював надію на те, що ворогові вдасться зупинити наступ наших воїнів під час визволення українських земель.

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