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  • Прем’єр-міністерка Великобританії Ліз Трасс йде у відставку: була на посаді 45 днів

Прем’єр-міністерка Великобританії Ліз Трасс йде у відставку: була на посаді 45 днів

Сьогодні 16:01
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Про це вона заявила у своїй промові.

Новости Днепра про Прем'єр-міністерка Великобританії Ліз Трасс йде у відставку: була на посаді 45 днів

Прем’єр-міністерка Великобританії Ліз Трасс заявила, що йде у відставку. На посаду вона заступила 6 вересня і пробула прем’єркою 45 днів. 

Ліз Трасс визнала, що “не може виконати мандат”, за яким була обрана, і що тепер будуть вибори керівництва, “які мають бути завершені протягом наступного тижня”.

Крім того, Трасс пояснила, що не змогла “виконати мандат” через «велику економічну та міжнародну нестабільність», зокрема війну Росії проти України. 

Прем’єрка вже звернулась до короля Чарльза ІІІ з проханням про відставку.

Вона залишиться прем’єр-міністеркою доти, доки не буде обрано наступника.

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