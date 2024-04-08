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Прем’єр Франції Гарбрієль Атталь має далеких родичів з Дніпровщини

Сьогодні 15:01
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Новий французький прем'єр має родичів з Катеринославським корінням.

Новости Днепра про Прем'єр Франції Гарбрієль Атталь має далеких родичів з Дніпровщини

У січня прем’єром у Франції обрали 35-річного Габрієля Атталя. Ця новина привернула увагу українських ЗМІ, позаяк новий очільник уряду має українське коріння. І якщо про його зв’язок з Одесою всі вже знають, то про далеких родичів з Катеринославщини відомо вперше. 

Як стверджує краєзнавець Ігор Лисенко, мати Габрієля, Марі де Курі, походить з православної християнської родини з Одеси, яке веде свій родовід від старовинного роду Куріс, першим відомим представником якого був козак Полтавського полку Петро Куріс, який був етнічним греком.

Однак в роду Атталя це не єдина українська гілка в родоводі Габріеля Атталя.

Його пра-прадід Мейєндорф Юрій Федорович був рідним братом Родзянко Єлізавети Федорівни. Вона була одружена з сином нашого відомого земляка Михайла Володимировича Родзянко і мешкала в маєтку “Отрада” біля Всесвятського, – розповідає Ігор.

Крім цього, пра-пра-прадід французького премьєра Мейєндорф Федір Єгорович разом з дружиною гостював у Родзянок в нашому селі Попасне. Новомосковського району.

Для довідки: Попасне — село в Україні, у Губиниській селищній громаді Новомосковського району Дніпропетровської області. 

Новости Днепра про Прем'єр Франції Гарбрієль Атталь має далеких родичів з Дніпровщини

На фото велика родина Федора Єгоровича Мейєндорфа в Одесі.

Новости Днепра про Прем'єр Франції Гарбрієль Атталь має далеких родичів з Дніпровщини

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Новости Днепра про Прем'єр Франції Гарбрієль Атталь має далеких родичів з ДніпровщиниУкраїнська

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