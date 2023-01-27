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Представники Мінцифри відповіли, чи можуть видавати повістки через Дію

Сьогодні 14:53
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У Мінцифри пояснили, звідки з'явилися чутки про повістки в Дії.

Новости Днепра про Представники Мінцифри відповіли, чи можуть видавати повістки через Дію

Інформація про те, що через Дію можуть роздавати повістки призовникам “гуляє” мережею вже деякий час. Проте у Мінцифри цей факт спростували та пояснили, чому через додаток це не можна робити та звідки пішли ці чутки.

За словами керівника з розвитку електронних послуг у Мінцифрі Мстислав Баніка, через Дію повістки призовникам вручати не будуть. Він зазначив, що нещодавно відбулися зміни в законодавстві щодо військового обліку, але ніяких змін, які стосуються Дії там немає.

Коли Дія запускала послугу судових сповіщень, люди почали називати їх судовими повістками. Потім слово “судові” зникло та люди почали непокоїтись. Нещодавно відбулись зміни в законодавстві щодо впорядкування військового обліку. Наголошую, що ця постанова не передбачає вручення повісток через Дію, – пояснив він.

У той же час, Мінцифри працює над тим, щоб в Дії з’явився військовий квиток.

Також можливість змінювати місце проживання для військовозобов’язаних, що наразі неможливо, – зауважив він.

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Новости Днепра про Представники Мінцифри відповіли, чи можуть видавати повістки через ДіюУкраїнська

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