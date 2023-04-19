Правила змінено: як дніпряни можуть повернути гроші за квитки на поїзд

У прес-службі Мінреінтеграції повідомили, що Укрзалізниця змінила правила повернення коштів за квитки. Тепер усі, хто купив квитки на проїзд у купе, зможуть повернути їхню вартість у повному обсязі.
Пасажири, які подорожують плацкартними вагонами, отримають половину вартості квитка.
Квитки потрібно повернути онлайн або в касі не пізніше ніж за шість годин до відправлення поїзда. Нещодавно це було можливо за дев’ять годин.
Раніше Укрзалізниця повертала запізнілим на потяг лише 10% від його вартості. Наразі з’явилася можливість повернути всю вартість квитків (крім плацкартних). Однак необхідно обов’язково звернутися до каси протягом години після відправки потягу.
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