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Правила змінено: як дніпряни можуть повернути гроші за квитки на поїзд

Сьогодні 06:45
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Укрзалізниця поновила правила повернення коштів за квитки.

Новости Днепра про Правила змінено: як дніпряни можуть повернути гроші за квитки на поїзд

У прес-службі Мінреінтеграції повідомили, що Укрзалізниця змінила правила повернення коштів за квитки. Тепер усі, хто купив квитки на проїзд у купе, зможуть повернути їхню вартість у повному обсязі.

Пасажири, які подорожують плацкартними вагонами, отримають половину вартості квитка.

Квитки потрібно повернути онлайн або в касі не пізніше ніж за шість годин до відправлення поїзда. Нещодавно це було можливо за дев’ять годин.

Раніше Укрзалізниця повертала запізнілим на потяг лише 10% від його вартості. Наразі з’явилася можливість повернути всю вартість квитків (крім плацкартних). Однак необхідно обов’язково звернутися до каси протягом години після відправки потягу.

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Новости Днепра про Правила змінено: як дніпряни можуть повернути гроші за квитки на поїздУкраїнська Новости Днепра про Правила змінено: як дніпряни можуть повернути гроші за квитки на поїздРусский

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