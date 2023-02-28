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  • Правоохоронці заблокували 18 каналів та груп ПВК “Редан”: хотіли дестабілізувати ситуацію в Україні

Правоохоронці заблокували 18 каналів та груп ПВК “Редан”: хотіли дестабілізувати ситуацію в Україні

Сьогодні 18:35
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Штучне поширення субкультури "ПВК Редан" в Україні – це спроба російських пропагандистів провести чергову інформаційно-психологічну операцію та втягнути підлітків у протиправну діяльність.
Новости Днепра про Правоохоронці заблокували 18 каналів та груп ПВК

Фото ілюстративне.

Як зазначають правоохоронці, загалом протягом двох днів у різних регіонах держави відбулося близько 30 зібрань молоді. Правоохоронці оперативно відреагували і не допустили конфліктних ситуацій між підлітками.

Провокування конфліктів і масових бійок між підлітками – таку мету ставлять перед собою організатори зібрань молоді, – підкреслюють у Нацполіції.

За словами начальника управління ювенальної превенції Національної поліції України Василя Богдана, до управлінь та відділів поліції запросили понад 700 осіб. Більшість із них – це неповнолітні. Тож ювенальні поліцейські проводять профілактичні заходи із підлітками та їхніми батьками. При цьому роз’яснюють, що за такі дії передбачено як адміністративну (для батьків неповнолітніх), так і кримінальну відповідальність, яка наступає із 14 років.

За словами правоохоронця, поліцейські уже заблокували 18 каналів та груп, які були створені для «розкручування» цього молодіжного руху та дестабілізації ситуації всередині країни. Оперативні служби разом із Кіберполіцією встановлюють джерела фінансування та адміністраторів цих інформаційних каналів.

Аби не дати ворогу успішно провести свою ІПСО і застерегти дітей від необдуманих вчинків, ми спілкуємося із адміністраціями та педагогічними колективами навчальних закладів, але головне: ми звертаємося до батьків і закликаємо їх бути друзями своїх дітей, проводити з ними більше часу, підтримувати їх, цікавитися, з ким вони спілкуються і як проводять дозвілля, – зазначив Василь Богдан.

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі біля одного із ТРЦ також помітили підозрілу групу підлітків. Подробиці читайте тут.

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