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  • Правоохоронці з Дніпра відібрали в містян 120 тисяч доларів криптовалютою

Правоохоронці з Дніпра відібрали в містян 120 тисяч доларів криптовалютою

Сьогодні 16:08
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У Дніпрі правоохоронці кошмарили криптовалютників.

Новости Днепра про Правоохоронці з Дніпра відібрали в містян 120 тисяч доларів криптовалютою

Про це повідомили в пресслужбі Державного Бюро Розслідувань. 

За інформацією ДБР, троє правоохоронців з Дніпра кошмарили містян, який займалися бізнесом у сфері криптовалютних фінансових операцій. Шукали майбутніх жертв, користуючись службовими привілеями. Після чого намагалися взяти під контроль комерсантів, яких залякували липовими обшуками та погрозами. 

За певну “данину” вони обіцяли дніпрянам, що не заважатимуть їхньому бізнесу. Цьогоріч правоохоронцям вдалося видурити з містян криптовалюти на понад 120 тисяч доларів. 

Одного разу правоохоронці вдерлися до будинку дніпрянина та почали погрожувати тюрмою за криптовалютний бізнес. Після цього чоловіка відвезли у відділок, де продовжили тиснути та змусили віддати майже 9 тисяч доларів. 

Новости Днепра про Правоохоронці з Дніпра відібрали в містян 120 тисяч доларів криптовалютою

Під час обшуків у помешканнях та робочих кабінетах зловмисників вдалося знайти банківські картки, чорнові записи, флешки та іншу техніку з доказами.

Трьом правоохоронцям повідомлено про підозру у перевищенні влади, що спричинило тяжкі наслідки, вчинене за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 365 КК України). 

Наразі вирішується питання обрання запобіжних заходів. Якщо вину правоохоронців доведуть, то їм загрожує покарання у вигляді 10 років за ґратами. 

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#ДБР #криптовалюта #новини Дніпра #полиция
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