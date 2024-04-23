Правоохоронці і підприємець: у Дніпрі судитимуть наркоугруповання, яке щомісяця “заробляло” понад 1 млн грн

Судитимуть 14 учасників наркоугруповання, до складу якого увійшли й правоохоронці.

За даними слідства, місцевий підприємець організував злочинне угруповання. До наркобізнесу він залучив 13 осіб, зокрема і співробітників правоохоронних органів.

Зловмисники здійснювали збут метамфетаміну цілодобово на території однієї зі станцій техобслуговування автомобілів у Дніпрі. Там облаштували спеціальну кімнату, де можна було придбати та вжити психотроп. Щомісячний обіг із незаконної реалізації складав понад 1 млн грн. Злочинну діяльність «кришували» правоохоронці.

Про це повідомили у Дніпропетровській обласній прокуратурі.

Під час обшуків за місцями проживання фігурантів та в їхніх автомобілях правоохоронці вилучили велику партію метамфетаміну, знаряддя та засоби для фасування, зважування психотропу, мобільні телефони, комп’ютерну техніку, банківські картки, флешнакопичувачі, чорнові записи, гроші.

Прокурори скерували до суду обвинувальний акт стосовно 14 учасників злочинної організації за фактами незаконного придбання, зберігання, перевезення з метою збуту, збуту психотропних речовин та організації, утримання місць для незаконного вживання метамфетаміну (ч. 1, 2, 3 ст. 255, ч. 3 ст. 307, ч. 2 ст. 317 КК України).

Нагадаємо, раніше ми писали, що житель Дніпра інформував генштаб зс рф про розташування об’єктів критичної інфраструктури: рішення суду.

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