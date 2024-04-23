Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Дніпра
  • Новини
  • Правоохоронці і підприємець: у Дніпрі судитимуть наркоугруповання, яке щомісяця “заробляло” понад 1 млн грн

Правоохоронці і підприємець: у Дніпрі судитимуть наркоугруповання, яке щомісяця “заробляло” понад 1 млн грн

Сьогодні 10:34
просмотров

Судитимуть 14 учасників наркоугруповання, до складу якого увійшли й правоохоронці.

Новости Днепра про Правоохоронці і підприємець: у Дніпрі судитимуть наркоугруповання, яке щомісяця

За даними слідства, місцевий підприємець організував злочинне угруповання. До наркобізнесу він залучив 13 осіб, зокрема і співробітників правоохоронних органів.

Зловмисники здійснювали збут метамфетаміну цілодобово на території однієї зі станцій техобслуговування автомобілів у Дніпрі. Там облаштували спеціальну кімнату, де можна було придбати та вжити психотроп. Щомісячний обіг із незаконної реалізації складав понад 1 млн грн. Злочинну діяльність «кришували» правоохоронці.

Про це повідомили у Дніпропетровській обласній прокуратурі.

Під час обшуків за місцями проживання фігурантів та в їхніх автомобілях правоохоронці вилучили велику партію метамфетаміну, знаряддя та засоби для фасування, зважування психотропу, мобільні телефони, комп’ютерну техніку, банківські картки, флешнакопичувачі, чорнові записи, гроші.

Новости Днепра про Правоохоронці і підприємець: у Дніпрі судитимуть наркоугруповання, яке щомісяця

Новости Днепра про Правоохоронці і підприємець: у Дніпрі судитимуть наркоугруповання, яке щомісяця

Новости Днепра про Правоохоронці і підприємець: у Дніпрі судитимуть наркоугруповання, яке щомісяця

Прокурори скерували до суду обвинувальний акт стосовно 14 учасників злочинної організації за фактами незаконного придбання, зберігання, перевезення з метою збуту, збуту психотропних речовин та організації, утримання місць для незаконного вживання метамфетаміну (ч. 1, 2, 3 ст. 255, ч. 3 ст. 307, ч. 2 ст. 317 КК України).

Нагадаємо, раніше ми писали, що житель Дніпра інформував генштаб зс рф про розташування об’єктів критичної інфраструктури: рішення суду.

Читайте також:

Новости Днепра про Правоохоронці і підприємець: у Дніпрі судитимуть наркоугруповання, яке щомісяця Українська

Автор:


# # # # #
Головні новини Дніпра в Telegram

    Залишити відповідь

    Новини на цю тему

    На Дніпропетровщині тимчасово обмежать рух транспорту автодорогою М-30: маршрут об’їзду
    Новини Дніпра
    Сьогодні 10:00
    На Дніпропетровщині тимчасово обмежать рух транспорту автодорогою М-30: маршрут об’їзду

    Важлива інформація!

    У Нікополі ворог прицільно обстріляв автомобілі поліцейських та надзвичайників
    Новини Дніпра
    Сьогодні 09:26
    У Нікополі ворог прицільно обстріляв автомобілі поліцейських та надзвичайників

    Працівники поліції та ДСНС поранень не отримали.

    Спортсменка з Дніпра виборола «бронзу» на молодіжному Кубку Європи в Португалії
    Сьогодні 09:01
    Спортсменка з Дніпра виборола «бронзу» на молодіжному Кубку Європи в Португалії

    Спортсменка з Дніпра Рафаель Казбекова виборола «бронзу» на молодіжному Кубку…

    Житель Дніпра інформував генштаб зс рф про розташування об’єктів критичної інфраструктури: рішення суду
    Новини Дніпра
    Сьогодні 07:58
    Житель Дніпра інформував генштаб зс рф про розташування об’єктів критичної інфраструктури: рішення суду

    Жителя Дніпра, який інформував генштаб зс рф про місцезнаходження радіолокаційних…

    Наверх