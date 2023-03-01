Правець, дифтерія та кір: які щеплення потрібно робити дорослим в Україні та скільки це коштує

Багатьом здається, що всі важливі та необхідні щеплення були зроблені в дитинстві, але це не так. Частина вакцин з часом втрачають свої властивості і перестають захищати організм. Так що зроблене в дитинстві щеплення від ряду захворювань не є гарантією, що людина не підхопить одну з цих недуг через 10-20 років.

Які потрібно робити

Є низка вакцин, які необхідно «оновлювати» в середньому кожні 10 років, навіть будучи вже дорослими. Так, раз на 10 років потрібне щеплення від дифтерії, правця та поліомієліту. Їх можна отримати і після травми (правець) або спілкування з хворим (поліомієліт) але краще не ризикувати і подумати про своє здоров’я заздалегідь. Починати вакцинацію цих трьох хвороб у дорослому віці потрібно з 26 років, та був кожні 10 років проводити ревакцинацію.

Від кору, краснухи та паротиту провести додаткову вакцинацію потрібно у віці 22-29 років, якщо людина не хворіла на зазначені захворювання і не була вакцинована в дитинстві. Рекомендується робити щеплення тим, хто готується до вагітності, оскільки кір або краснуха може призвести до переривання вагітності або ускладнень у плода.

Тим, хто не хворів на вітрянку потрібно зробити щеплення від вітряної віспи.

Від гепатиту В потрібно вакцинуватися у дорослому віці, починаючи з 20 до 55 років. Ревакцинацію слід проводити кожні 7 років, особливо якщо людина входить до групи ризику і є медиком, донором або готується до хірургічної операції.

Від гепатиту А щеплення показано тим, хто перебуває у групі ризику. Це медпрацівники, вчителі, військові, працівники громадського харчування та мандрівники.

Вартість щеплення

Планове щеплення від правця, дифтерії або поліомієліту за наявності декларації з сімейним лікарем у комунальній або приватній медустанові або у лікаря-ФОП – безоплатні. Також безкоштовно можна вакцинуватися проти кору, паротиту або краснухи, якщо був контакт з хворим. Вакцини, які не входять до календаря щеплень – від вірусу папіломи людини та грипу (крім щеплення від Covid-19) платні.

Коли не можна робити

Щеплення дорослим не можна робити, якщо раніше на цю або інші вакцини була сильна алергічна реакція або є підозри, що вона може виникнути на компоненти препарату. Якщо підібрати препарат з іншими компонентами неможливо – щеплення краще відмовитися зовсім.

Не можна вакцинуватися при онкопатології або після нещодавно проведеної хіміотерапії, будь-якої операції або відразу після травми.

Протипоказані «уколи» і за будь-яких інфекційних чи хронічних захворювань у гострій стадії, температурі вище 38,5 градусів та жінкам у період вагітності.

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