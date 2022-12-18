Працюють всі АЕС, окрім Запорізької: Укренерго про стан енергосистеми

За словами Укренерго, наразі всі АЕС вийшли на планову потужність, окрім Запорізької.
Зазначається, що у неділю обсяг споживання електроенергії збільшився порівняно із суботою, що вплинуло на показники дефіциту у системі.
Аварійно-відновлювальні роботи продовжуються по всій Україні у високовольтних та розподільчих мережах та на електростанціях. Ремонтники стикаються з проблемами через погодні умови (посилення морозів, сильний вітер).
Всім обленерго дали ліміти споживання, якщо їх перевищить – почнуться аварійні відключення.
До прикладу, сьогодні на Дніпропетровщині вже діють екстрені відключення через складну ситуацію після обстрілів.
За словами експертів, уже у вівторок 20 грудня ситуація може стабілізуватися, якщо не станеться обстрілів.Яна Юхименко
Автор:
"Укренерго" пропонує більш ніж вдвічі збільшити тарифи на електроенергію для…
Україна пережила чергову ракетну атаку.
Учорашні ракетні удари рф тимчасово знеструмили кілька енергоблоків на двох…
Загарбники намагатимуться впродовж двох тижнів під’єднати ЗАЕС до російської енергосистеми.