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Працюють всі АЕС, окрім Запорізької: Укренерго про стан енергосистеми

Сьогодні 12:29
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Україна оговтується після обстрілів 16 грудня.

За словами Укренерго, наразі всі АЕС вийшли на планову потужність, окрім Запорізької.

Зазначається, що у неділю обсяг споживання електроенергії збільшився порівняно із суботою, що вплинуло на показники дефіциту у системі.

Аварійно-відновлювальні роботи продовжуються по всій Україні у високовольтних та розподільчих мережах та на електростанціях. Ремонтники стикаються з проблемами через погодні умови (посилення морозів, сильний вітер).

Всім обленерго дали ліміти споживання, якщо їх перевищить – почнуться аварійні відключення.

До прикладу, сьогодні на Дніпропетровщині вже діють екстрені відключення через складну ситуацію після обстрілів.

За словами експертів, уже у вівторок 20 грудня ситуація може стабілізуватися, якщо не станеться обстрілів.Новости Днепра про Працюють всі АЕС, окрім Запорізької: Укренерго про стан енергосистеми

Новости Днепра про Працюють всі АЕС, окрім Запорізької: Укренерго про стан енергосистемиУкраїнська

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