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  • “Працює” заступником начальника цеху: на заводі в Дніпрі знайшли пораненого птаха (ФОТО)

“Працює” заступником начальника цеху: на заводі в Дніпрі знайшли пораненого птаха (ФОТО)

Сьогодні 12:49
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У Дніпрі на одному із заводів помітили пораненого птаха.

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Про знахідку розповіла відома волонтерка Вероніка Конькова. 

За її словами, пернатого побачили на території одного із промислових підприємств Дніпра. Поки Вероніка добиралася до заводу, птах встиг “попрацювати” заступником начальника цеху. Через це його прозвали Пан Заступник. Дніпряни жартують, що судячи з грозного погляду пернатого, ще невідомо, хто був начальником. 

Волонтерка зазначила, що лапки цілі, явних ознак ЧМТ в птаха немає, але ноги працюють погано. Вона підозрює, що в пернатого точно є інфекція. 

Тож основна проблема це явно інфекція, але струс мозку все одно маю на увазі. Прогноз поки що дуже обережний, але якщо подолаємо болячки, то буде випускний, – зазначила Вероніка. 
 

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