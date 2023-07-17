Працює ППО: Дніпропетровську область вночі атакували «Шахедами»

Вночі 17 липня ворог знову намагався атакувати Дніпропетровську область безпілотниками.

Про це повідомляє голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Близько 01:00 у небі над областю було помічено 2 «Шахеди». Обидва безпілотники були ліквідовані захисниками з ПК «Схід».

Обстрілів регіону цієї ночі зафіксовано не було, наголосив Лисак.

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