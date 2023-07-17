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Працює ППО: Дніпропетровську область вночі атакували «Шахедами»

Сьогодні 08:30
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Вночі 17 липня ворог знову намагався атакувати Дніпропетровську область безпілотниками.

Новости Днепра про Працює ППО: Дніпропетровську область вночі атакували «Шахедами»

Про це повідомляє голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Близько 01:00 у небі над областю було помічено 2 «Шахеди». Обидва безпілотники були ліквідовані захисниками з ПК «Схід».

Обстрілів регіону цієї ночі зафіксовано не було, наголосив Лисак.

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Новости Днепра про Працює ППО: Дніпропетровську область вночі атакували «Шахедами»Українська Новости Днепра про Працює ППО: Дніпропетровську область вночі атакували «Шахедами»Русский

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