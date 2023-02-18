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  • Працював на “Інтерпайпі”, був чуйним і відданим: у боях з окупантами загинув 24-річний захисник з Дніпропетровщини

Працював на “Інтерпайпі”, був чуйним і відданим: у боях з окупантами загинув 24-річний захисник з Дніпропетровщини

Сьогодні 14:34
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Захищаючи Україну від окупантів в Донецькій області, де тривають найзапекліші бої, загинув мешканець села Орлівщина Новомосковського району Віталій Побіжимов. Йому було всього 24 роки.

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Хлопець працював фрезерувальником термовідділу ТНЦ-1 на заводі “Інтерпайп”, куди прийшов після служби в армії. Наставники та колеги загиблого героя згадують його як здібного учня, дуже чуйну і відкриту людину. 

На сторінці “Інтерпайп НТЗ” у Facebook пишуть, що Віталій без вагань взяв у руки зброю після широкомасштабного наступу РФ в Україну. 

“На оборону країни він без вагань став з перших днів війни. Весною під час боїв за Волноваху Віталій отримав тяжке поранення ноги, але це не зупинило його в бажанні захищати свою країну. Після лікування та реабілітації повернувся до своєї бригади на Донеччину”, – згадують бійця колеги. 

Вдома на воїна чекали батьки та сестра. 17 лютого 24-річного Віталія поховали в рідному селі. 

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