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  • Працював у академії 20 років: передчасно пішов з життя декан архітектурного факультету ПДАБА

Працював у академії 20 років: передчасно пішов з життя декан архітектурного факультету ПДАБА

Сьогодні 14:19
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20 липня із життя пішов декан архітектурного факультету, к.т.н., професор кафедри Основ архітектури Приднiпровської державної академiї будiвництва та архiтектури Олександр Васильович Челноков. Йому було 67 років.

Новости Днепра про Працював у академії 20 років: передчасно пішов з життя декан архітектурного факультету ПДАБА

Трагічну звістку повідомили на сторінці архітектурного факультету академії в Facebook

“Передчасно пішов з життя наш колега, творча, інтелігентна, самобутня особистість. За його плечима лишилось двадцять років батьківства у великій, буремній родині творців. Безліч яскравих подій, творчих звершень, значних перемог, але і численних негараздів, які краяли серце. Долати труднощі Олександру Васильовичу допомагали – креативність, яка була у нього в крові з дитинства, раціональність і розважливість. А ще – природня любов до людей, чи то студент-невдаха, чи то зірковий колега. Тяжіння до натхненного життя дозволило йому створити численні проєкти, в основі яких знайшли уособлення його праця та ідеї”, – повідомляється на сторінці. 
 
Олександра Васильовича називають епохою архітектурної школи Дніпра: сотні вихованців-випускників, для яких він став батьком у професії. 
 
Він народився 28 квітня 1956 року. Про причини смерті професора не пишуть.
 
Колеги та студенти залишають щирі слова співчуття родині та всім близьким покійного. 
 

Новости Днепра про Працював у академії 20 років: передчасно пішов з життя декан архітектурного факультету ПДАБАУкраїнська Новости Днепра про Працював у академії 20 років: передчасно пішов з життя декан архітектурного факультету ПДАБАРусский

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