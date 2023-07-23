Працював у академії 20 років: передчасно пішов з життя декан архітектурного факультету ПДАБА

20 липня із життя пішов декан архітектурного факультету, к.т.н., професор кафедри Основ архітектури Приднiпровської державної академiї будiвництва та архiтектури Олександр Васильович Челноков. Йому було 67 років.

Трагічну звістку повідомили на сторінці архітектурного факультету академії в Facebook.

“Передчасно пішов з життя наш колега, творча, інтелігентна, самобутня особистість. За його плечима лишилось двадцять років батьківства у великій, буремній родині творців. Безліч яскравих подій, творчих звершень, значних перемог, але і численних негараздів, які краяли серце. Долати труднощі Олександру Васильовичу допомагали – креативність, яка була у нього в крові з дитинства, раціональність і розважливість. А ще – природня любов до людей, чи то студент-невдаха, чи то зірковий колега. Тяжіння до натхненного життя дозволило йому створити численні проєкти, в основі яких знайшли уособлення його праця та ідеї”, – повідомляється на сторінці.

Олександра Васильовича називають епохою архітектурної школи Дніпра: сотні вихованців-випускників, для яких він став батьком у професії.

Він народився 28 квітня 1956 року. Про причини смерті професора не пишуть.

Колеги та студенти залишають щирі слова співчуття родині та всім близьким покійного.

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