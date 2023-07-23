Працював у академії 20 років: передчасно пішов з життя декан архітектурного факультету ПДАБА

Трагічну звістку повідомили на сторінці архітектурного факультету академії в Facebook.
“Передчасно пішов з життя наш колега, творча, інтелігентна, самобутня особистість. За його плечима лишилось двадцять років батьківства у великій, буремній родині творців. Безліч яскравих подій, творчих звершень, значних перемог, але і численних негараздів, які краяли серце. Долати труднощі Олександру Васильовичу допомагали – креативність, яка була у нього в крові з дитинства, раціональність і розважливість. А ще – природня любов до людей, чи то студент-невдаха, чи то зірковий колега. Тяжіння до натхненного життя дозволило йому створити численні проєкти, в основі яких знайшли уособлення його праця та ідеї”, – повідомляється на сторінці.
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