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Працював “слідчим” у ворожих органах: на Дніпропетровщині судили військовослужбовця

Сьогодні 11:06
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На Дніпропетровщині винесли вирок військовослужбовцю, який працював на ворога.

Новости Днепра про Працював

На Дніпропетровщині судили військовослужбовця, який працював “слідчим” в правоохоронних органах окупантів.

Про це повідомили у Спеціалізованій прокуратурі у сфері оборони Східного регіону.

Як зазначається у публікації, військовослужовець у червні 2022 року під час тимчасової окупації міста Балаклія Харківської області добровільно зайняв посаду в незаконному правоохоронному органі, створеному на тимчасово окупованій території – “Балаклійському відділенні народної міліції”. Там військовий виконував обов’язки “слідчого”.

Факт був доведений у суді, свою вину обвинувачений визнав частково. 

Однак на підставі зібраних доказів прокурори довели її повністю, -зазначили в публікації.

Чоловіка визнали винним у скоєнні правопорушення передбаченим частиною 7 статті 111-1 Кримінального Кодексу України (добровільне зайняття громадянином України посади в незаконних органах, створених на тимчасово окупованій території).

Йому призначено покарання у вигляді 13 років ув’язнення з позбавленням права обіймати будь-які посади в правоохоронних органах, органах влади та місцевого самоврядування строком на 12 років, з конфіскацією майна.

Наразі вирок суду не набрав законної сили та може бути оскарженим в апеляційному порядку.

Екс-військовому обрали запобіжний захід у вигляді утримання під вартою. 

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