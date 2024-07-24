Працював “слідчим” у ворожих органах: на Дніпропетровщині судили військовослужбовця

На Дніпропетровщині судили військовослужбовця, який працював “слідчим” в правоохоронних органах окупантів.
Про це повідомили у Спеціалізованій прокуратурі у сфері оборони Східного регіону.
Як зазначається у публікації, військовослужовець у червні 2022 року під час тимчасової окупації міста Балаклія Харківської області добровільно зайняв посаду в незаконному правоохоронному органі, створеному на тимчасово окупованій території – “Балаклійському відділенні народної міліції”. Там військовий виконував обов’язки “слідчого”.
Факт був доведений у суді, свою вину обвинувачений визнав частково.
Однак на підставі зібраних доказів прокурори довели її повністю, -зазначили в публікації.
Чоловіка визнали винним у скоєнні правопорушення передбаченим частиною 7 статті 111-1 Кримінального Кодексу України (добровільне зайняття громадянином України посади в незаконних органах, створених на тимчасово окупованій території).
Йому призначено покарання у вигляді 13 років ув’язнення з позбавленням права обіймати будь-які посади в правоохоронних органах, органах влади та місцевого самоврядування строком на 12 років, з конфіскацією майна.
Наразі вирок суду не набрав законної сили та може бути оскарженим в апеляційному порядку.
Екс-військовому обрали запобіжний захід у вигляді утримання під вартою.
Читайте також:
Автор:
У Дніпрі створять “Жіночий будівельний батальйон” для того, щоб переселенки…
У Дніпрі великі зміни в роботі транспорту.
У ДТЕК пояснили, чи можна ввімкнути живлення ліфтів під час…
Зниклого 61-річного чоловіка, якого шукали з 16 липня, знайшли мертвим.