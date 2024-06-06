«Працюватимуть на фронті, щоб нищити ворога»: українські оборонці подякували Дніпру за надані дрони та квадроцикли

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Дніпро є лідером із забезпечення Сил оборони необхідною технікою та транспортом. Щотижня місто доправляє бійцям все, що вони замовляють, та враховує їхні відгуки.

Зокрема, Дніпро надав оборонцям 200 нових квадроциклів, що зручні для виконання бойових завдань та евакуації поранених. «Ми, бійці 110-ї механізованої бригади імені Марка Безручка, дякуємо за допомогу, за квадроцикли меру Борису Філатову та жителям міста Дніпра. Слава Україні!» — кажуть військові.

Водночас Дніпро системно купує дрони різного типу. «Від імені бійців 42-ї окремої механізованої бригади хочемо висловити щиру подяку за надані дрони. Вони працюватимуть на фронті. Робитимуть аеророзвідку, корегування та нищитимуть ворога», — коментують українські захисники.

Українська

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