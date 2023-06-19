Працівник Укрзалізниці хотів підірвати залізницю на Дніпропетровщині, щоб зірвати контрнаступ

На Дніпропетровщині затримали агента ГРУ, який планував диверсії на залізниці.

Про це повідомили в СБУ.

Працівник місцевої станції Укрзалізниці допомагав ворогові зірвати контрнаступ ЗСУ. Залізничника завербували на початку року. Він погодився стати агентом російського ГРУ та зливав росіянам дані про переміщення Сил оборони в прифронтових районах Дніпропетровщини.

За даними прокуратури, агентом був мешканець Павлограду, який працював на Придніпровській залізниці.

Залізничник мав зливати маршрути перевезення та місця розвантаження іноземної військової техніки ЗСУ, яку збиралися використовувати під час контрнаступу. Агент фіксував координати станцій і мости, через які перекидали зброю.

Щоб виконати завдання залізничник брав з собою на роботу телефон, а під час робочих виїздів ретельно фільмував необхідну інформацію. Ці дані росіяни використовували, щоб спланувати удари по області.

Крім цього, залізничник збирався власноруч підірвати одну зі станцій, де могли знаходитися пальне чи зброя. Втім, співробітники СБУ своєчасно викрили російського агента, задокументували його злочинні дії та затримали.

Під час обшуків у нього знайшли гранати, понад тисячу набоїв до стрілецької зброї та димові шашки.

Затриманому оголосили про підозру в держзраді та незаконному зберіганні зброї. Наразі він перебуває під вартою. Зраднику загрожує довічне ув’язнення.

Читайте також:

Українська Русский

Автор: