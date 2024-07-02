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Працівник СТО викрав автівку клієнта і хотів втекти з Дніпра

Сьогодні 18:40
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Дніпрянин викрав авто з СТО та хотів на ньому втікати з міста.

Новости Днепра про Працівник СТО викрав автівку клієнта і хотів втекти з Дніпра

На станції технічного обслуговування, що в Індустріальному районі Дніпра вкрали автівку клієнта. Викрав машину один із працівників, який займався ремонтом транспорту. 

1 липня до поліції надійшло повідомлення про крадіжку автомобіля клієнта від представників СТО. Згодом автомобіль з 32-річним підозрюваним правоохоронці затримали у місті Підгородне.

Чоловік хотів втекти з міста, але правоохоронці догнали його та затримали дніпрянина.

Виявилося, що крадій вже має судимості. Чоловіку повідомили про підозру.

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Новости Днепра про Працівник СТО викрав автівку клієнта і хотів втекти з ДніпраУкраїнська

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