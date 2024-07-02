Працівник СТО викрав автівку клієнта і хотів втекти з Дніпра

На станції технічного обслуговування, що в Індустріальному районі Дніпра вкрали автівку клієнта. Викрав машину один із працівників, який займався ремонтом транспорту.
1 липня до поліції надійшло повідомлення про крадіжку автомобіля клієнта від представників СТО. Згодом автомобіль з 32-річним підозрюваним правоохоронці затримали у місті Підгородне.
Чоловік хотів втекти з міста, але правоохоронці догнали його та затримали дніпрянина.
Виявилося, що крадій вже має судимості. Чоловіку повідомили про підозру.
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