Прапор України: у Дніпрі помітили незвичайний захід сонця

Мешканці Дніпра могли сьогодні побачити неймовірний захід сонця. Небо забарвилося у кольори українського прапора.
Про це повідомляє Dnepr.info.
Одна із хмаринок виглядає як промінь.
Неймовірне видовище.
Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі хмари забарвилися в фіолетово-рожевий колір.
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