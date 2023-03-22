Прапор України: у Дніпрі помітили незвичайний захід сонця

У Дніпрі 22 березня помітили синьо-жовтий захід сонця.

Мешканці Дніпра могли сьогодні побачити неймовірний захід сонця. Небо забарвилося у кольори українського прапора.

Про це повідомляє Dnepr.info.

Одна із хмаринок виглядає як промінь.

Неймовірне видовище.

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі хмари забарвилися в фіолетово-рожевий колір.

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