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Прапор України: у Дніпрі помітили незвичайний захід сонця

Сьогодні 18:52
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У Дніпрі 22 березня помітили синьо-жовтий захід сонця.

Новости Днепра про Прапор України: у Дніпрі помітили незвичайний захід сонця

Мешканці Дніпра могли сьогодні побачити неймовірний захід сонця. Небо забарвилося у кольори українського прапора.

Про це повідомляє Dnepr.info.

Одна із хмаринок виглядає як промінь.

Новости Днепра про Прапор України: у Дніпрі помітили незвичайний захід сонця

Неймовірне видовище.

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі хмари забарвилися в фіолетово-рожевий колір.

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Новости Днепра про Прапор України: у Дніпрі помітили незвичайний захід сонцяУкраїнська

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