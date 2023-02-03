Пожежа забрала життя чоровіка: у Кривому Розі у вогні загинув 66-річний господар

Про це повідомляє прес-служба ГУ ДСНС у Дніпропетровській області.
3 лютого у ДСНС повідомили про пожежу у приватному будинку на вулиці 227-го автомобільного батальйону у Кривому Розі. Під час ліквідації займання рятувальники виявили усередині тіло 66-річного господаря будинку.
Пожежу загасили о 14.25, вогнем знищено речі на площі 15 кв. м.
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