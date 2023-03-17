Пожежа забрала життя чоловіка: у Кривому Розі у літній кухні спалахнув вогонь

У Кривому Розі на вулиці Віталія Матусевича при пожежі у літній кухні загинув 40-річний чоловік.

Про це передає ДСНС Дніпропетровської області.

Вчора, 16 березня, на вулиці Віталія Матусевича загорілася літня кухня на території двору приватного будинку. Внаслідок займання знищено речі всередині та пошкоджено внутрішнє облицювання стін на загальній площі 7 кв.м.

При ліквідації пожежі рятувальники винесли з палаючого приміщення чоловіка без свідомості. На жаль, медики констатували його смерть.

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