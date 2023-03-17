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  • Пожежа забрала життя чоловіка: у Кривому Розі у літній кухні спалахнув вогонь

Пожежа забрала життя чоловіка: у Кривому Розі у літній кухні спалахнув вогонь

Сьогодні 09:30
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У Кривому Розі на вулиці Віталія Матусевича при пожежі у літній кухні загинув 40-річний чоловік.

Новости Днепра про Пожежа забрала життя чоловіка: у Кривому Розі у літній кухні спалахнув вогонь

Про це передає ДСНС Дніпропетровської області.

Вчора, 16 березня, на вулиці Віталія Матусевича загорілася літня кухня на території двору приватного будинку. Внаслідок займання знищено речі всередині та пошкоджено внутрішнє облицювання стін на загальній площі 7 кв.м.

При ліквідації пожежі рятувальники винесли з палаючого приміщення чоловіка без свідомості. На жаль, медики констатували його смерть. 

Новости Днепра про Пожежа забрала життя чоловіка: у Кривому Розі у літній кухні спалахнув вогонь

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Новости Днепра про Пожежа забрала життя чоловіка: у Кривому Розі у літній кухні спалахнув вогоньУкраїнська Новости Днепра про Пожежа забрала життя чоловіка: у Кривому Розі у літній кухні спалахнув вогоньРусский

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