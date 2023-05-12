Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

Пожежа у квартирі: у Дніпрі на Івана Мазепи загинув чоловік

Сьогодні 09:30
просмотров

У Дніпрі на проспекті Івана Мазепи під час пожежі у квартирі загинув чоловік.

Новости Днепра про Пожежа у квартирі: у Дніпрі на Івана Мазепи загинув чоловік

Про це повідомляє ДСНС Дніпропетровської області.

12 травня о 05:01 сталася пожежа у квартирі в п’ятитиповерховому будинку на Івана Мазепи. З вікон оселі на другому поверсі йшов густий дим.

Рятувальники, які прибули на місце події, встановили, що вогонь охопив спальну кімнату та швидко розповсюджувався.

Під час ліквідації пожежі працівники ДСНС знайшли у спальні непритомного чоловіка. Вони винесли його з палаючої квартири та передали медикам. На жаль, 72-річний дідусь помер. 

Новости Днепра про Пожежа у квартирі: у Дніпрі на Івана Мазепи загинув чоловік

Новости Днепра про Пожежа у квартирі: у Дніпрі на Івана Мазепи загинув чоловік

Читайте також:

Новости Днепра про Пожежа у квартирі: у Дніпрі на Івана Мазепи загинув чоловікУкраїнська Новости Днепра про Пожежа у квартирі: у Дніпрі на Івана Мазепи загинув чоловікРусский

Автор:


# #
Головні новини Дніпра в Telegram

    Залишити відповідь

    Новини на цю тему

    750 окупантів, 15 артсистем і 9 БПЛА: втрати окупантів за добу
    Новини Дніпра
    Сьогодні 10:00
    750 окупантів, 15 артсистем і 9 БПЛА: втрати окупантів за добу

    Українські військові минулої доби ліквідували ще 750 російських окупантів, а…

    Чотири рази обстріляли Нікопольський район: окупанти не залишають нас у спокої
    Новини Дніпра
    Сьогодні 09:00
    Чотири рази обстріляли Нікопольський район: окупанти не залишають нас у спокої

    Окупанти чотири рази з важкої артилерії обстріляли Нікопольський район.

    Кому необхідно зробити запаси: сьогодні у Дніпрі часткого не буде води
    Новини Дніпра
    Сьогодні 08:30
    Кому необхідно зробити запаси: сьогодні у Дніпрі часткого не буде води

    Станом на 6:00 через пошкодження водопроводу по вул. Янтарна, 71…

    У Дніпрі трамваї №6 та №9 скоротять маршрут
    Новини Дніпра
    Сьогодні 08:00
    У Дніпрі трамваї №6 та №9 скоротять маршрут

    Сьогодні, 12 травня, трамваї №6 та №9 скоротять свій маршрут.

    Наверх