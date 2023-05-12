Пожежа у квартирі: у Дніпрі на Івана Мазепи загинув чоловік

У Дніпрі на проспекті Івана Мазепи під час пожежі у квартирі загинув чоловік.

Про це повідомляє ДСНС Дніпропетровської області.

12 травня о 05:01 сталася пожежа у квартирі в п’ятитиповерховому будинку на Івана Мазепи. З вікон оселі на другому поверсі йшов густий дим.

Рятувальники, які прибули на місце події, встановили, що вогонь охопив спальну кімнату та швидко розповсюджувався.

Під час ліквідації пожежі працівники ДСНС знайшли у спальні непритомного чоловіка. Вони винесли його з палаючої квартири та передали медикам. На жаль, 72-річний дідусь помер.

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