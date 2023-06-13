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Пожежа на Дніпропетровщині: вогонь знищив дах та майно в будинку

Сьогодні 22:00
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13-го червня надійшло повідомлення про займання житлового будинку на вулиці Чарівна селища міського типу Синельниківського району.

Новости Днепра про Пожежа на Дніпропетровщині: вогонь знищив дах та майно в будинку

По прибуттю до місця події рятувальників, вогнем майже повністю був охоплений дах одноповерхового житлового будинку та пошкоджено майно на загальній площі 54 кв. м.

Загиблих та постраждалих немає.

До гасіння пожежі залучено 9 чоловік особового складу та 2 одиниці техніки Головного управління ДСНС України в області.

Новости Днепра про Пожежа на Дніпропетровщині: вогонь знищив дах та майно в будинку

Новости Днепра про Пожежа на Дніпропетровщині: вогонь знищив дах та майно в будинку

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Новости Днепра про Пожежа на Дніпропетровщині: вогонь знищив дах та майно в будинкуУкраїнська Новости Днепра про Пожежа на Дніпропетровщині: вогонь знищив дах та майно в будинкуРусский

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