Пожежа на Дніпропетровщині: вогонь знищив дах та майно в будинку

13-го червня надійшло повідомлення про займання житлового будинку на вулиці Чарівна селища міського типу Синельниківського району.

По прибуттю до місця події рятувальників, вогнем майже повністю був охоплений дах одноповерхового житлового будинку та пошкоджено майно на загальній площі 54 кв. м.

Загиблих та постраждалих немає.

До гасіння пожежі залучено 9 чоловік особового складу та 2 одиниці техніки Головного управління ДСНС України в області.

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