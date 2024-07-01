Поїхав на пляж та не повернувся: на Дніпропетровщині розшукують 17-річного хлопця

Поліція Кам'янського розшукує неповнолітнього Артема Куриліна.

Про це повідомили у пресслужбі поліції Дніпропетровської області.

Зазначається, що 30 червня Артем поїхав на пляж, що на лівому березі Кам’янського. Станом на ранок 1 липня додому не повернувся.

Прикмети: волосся темно-русяве, обличчя кругле, клаповухі вуха.

Був одягнений: чорна футболка з помаранчевими стразами, штани, чорні макасини.

Якщо у вас є будь-яка інформація про можливе місцезнаходження 17-річного Артема Куриліна, звертайтеся до поліції за телефонами: 096 586 94 41, або 102.

Нагадаємо, вчора ми писали, що у Дніпрі розшукують 14-річного Білоуса Олександра. Поліція розшукала Олександра вчора ввечері, з ним все добре.

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