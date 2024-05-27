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  • Повторив рекорд Шевченка: Ексгравець “Дніпра” Довбик став найкращим бомбардиром чемпіонату Іспанії

Повторив рекорд Шевченка: Ексгравець “Дніпра” Довбик став найкращим бомбардиром чемпіонату Іспанії

Сьогодні 13:17
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Довбик повторив рекорд Андрія Шевченка.

Новости Днепра про Повторив рекорд Шевченка: Ексгравець

26-річний український футболіст Артем Довбик повторив рекорд Андрія Шевченка, як найкращий бомбардир сезону в чемпіонаті Іспанії. Це звання нападник виборов після завершення останнього туру, в якому зіграли усі його конкуренти.

Довбик, який проводив перший сезон в іспанській Ла Лізі, у складі “Жирони” забив 24 голи за сезон – і випередив основного конкурента, норвежця Александер Серлота з “Вільярреал”, лише на один забитий м’яч. 

Стати найкращим бомбардиром сезону Довбик зміг після того, як забив три голи в останньому турнірі та обійшов свого основного конкурента.

Довбик виграв “трофей Пічічі” для найкращого бомбардира чемпіонату Іспанії. Він став першим українцем та першим гравцем “Жирони”, що завоював цей трофей. Такого успіху з українських футболістів досягав лише Андрій Шевченко у чемпіонаті Італії за “Мілан” (сезони 1999/00 та 2003/04).

Найбільше разів в історії найкращим бомбардиром чемпіонату Іспанії ставав Ліонель Мессі – 8 разів. За останні 15 років цю нагороду вигравали лише Мессі, Кріштіану Роналду, Луїс Суарес, Карім Бензема та Роберт Левандовські.

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