Повністю застелене килимами: у Дніпрі знайшли “найрозкішніше” подвір’я в місті (ФОТО)

На фото, які поширили у мережі видно, що майже вся територія біля під’їзду застелена килимами. Деякі із них зовсім новенькі, а деякі вже віджили своє.

Якби це побачили років 50 тому – сказали б що тут живуть або мільйонери або душевно хворі. А зараз що – гарно, – коментують фото в мережі.

Ймовірно, хтось з місцевих мешканців вирішив позбутися старих килимів, а наостанок зробив своєрідний “затишок” в дворі багатоповерхівки. Втім, така “краса” простоїть до першого ж дощу.