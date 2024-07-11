Повністю застелене килимами: у Дніпрі знайшли “найрозкішніше” подвір’я в місті (ФОТО)

Важкий “люкс” помітили в одному із дворів на ж/м Північний. Біля одного із під’їздів прибудинкову територію застелили килимами. Найрозкішніше подвір’я міста показали в Facebook-спільноті “Житломасив Північний”.
Ось такі коврові доріжки прикрашають вулиці Північного. Цікаво, взуття потрібно знімати, – зазначає автор допису.
Якби це побачили років 50 тому – сказали б що тут живуть або мільйонери або душевно хворі. А зараз що – гарно, – коментують фото в мережі.
Ймовірно, хтось з місцевих мешканців вирішив позбутися старих килимів, а наостанок зробив своєрідний “затишок” в дворі багатоповерхівки. Втім, така “краса” простоїть до першого ж дощу.
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