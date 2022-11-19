Повна демократія: у Кривому Розі не буде головної ялинки, але люди можуть встановлювати їх самі

Про це під час вечірнього брифінгу повідомив начальник військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул.
За його словами, цього року на новорічні свята не буде центральної ялинки в парку Героїв чи на проспекті Поштовому в Кривому Розі. Проте якщо люди хочуть встановити маленькі новорічні деревця в своїх районах – це можна зробити.
Але я не заперечую, якщо райони, мікрорайони, підприємства захочуть поставити свої невеличкі ялинки. Наші діти заслуговують на свято. Так що повна демократія, встановлення – на розсуд мешканців, – зазначив він.
Крім цього, на новорічні свята хочуть знову дозволити продавати алкоголь. Планують також скоротити комендантську годину. Вона починатиметься о 23:00, а не о 22. Триватиме до 5 ранку.
Нагадаємо, у Дніпрі святкової ялинки не буде. А ось в Павлограді маленьке деревце поставлять в одному з центральних парків.
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