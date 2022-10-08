«Повівся на пропаганду»: комік із Дніпра перестав спілкуватися з батьком, який живе в Росії

Український шоумен та комік Ігор Ласточкін розповів, що розірвав зв'язки з батьком, який живе наразі в Росії.

В інтерв’ю Аліні Доротюк він поділився, що після початку повномасштабної війни зовсім перестав спілкуватися з батьком. Ласточкін народився в Казахстані, але навчатися поїхав до Дніпра. Наразі він з мамою живе в Україні, а батько з братом на території РФ.

Ласточкін зазначив, що до 2022 року періодично зв’язувався з батьком, але після 24 лютого перестав це робити. За його словами, той підсів на російську пропаганду, тому зараз говорити з ним немає про що.

«Зараз взагалі не спілкуюся. Я їм постійно намагався пояснити. З братом у нас погані стосунки, він може зателефонувати лише, щоб позичити гроші. Він не успішний чоловік, тому що він ледащий. Він цілими днями може лежати перед телевізором і нічого не робити. Батька мені довелося у 2015 році лікувати від алкоголізму, хоч я вже й не їздив до Росії. Це було дорого, і я витратив багато грошей на це», — поділився він.

Ласточкін підозрює, що вживання алкоголю негативно вплинуло на батька, бо той підсів на російську пропаганду, і постійно намагався щось пояснити синові. Він присилав різні статті від «експертів».

«Він вилікувався, але він такий тривалий час вживав, що мені здається, там від мозку нічого не залишилося. Він підсів на пропаганду, надсилав мені посилання на „експертів“, російських політологів, всяку дич. Я в нього спитав, чому ви такі тупі? Ти ж із вищою освітою, геофізик. Я спитав, як ви могли повестися на цього дурня?» — зазначив гуморист.

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