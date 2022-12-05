Повітряне командування «Схід» збило 15 російських ракет, — голова Дніпропетровської ОВА

Як повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко, військові з повітряного командування “Схід” під час останньої тривоги збили 15 ракет. Скільки ворожий цілей знищили саме над областю – не уточнюється.
Ще до 10 ракет збили на Полтавщині, повідомляє голова ОВА Лунін. 9 із 10 ракет знищили поблизу Києва та 6 поблизу Харкова. Такі попередні результати роботи сил ППО.
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