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Повітряна тривога: як у Дніпрі працюють лікарні і поліклініки

Сьогодні 08:00
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Департамент охорони здоров’я Дніпровської міськради нагадує дніпрянам і гостям міста, що установи охорони здоров’я під час повітряної тривоги не ведуть прийом пацієнтів.

Новости Днепра про Повітряна тривога: як у Дніпрі працюють лікарні і поліклініки

Коли починається тривога, двері закладів зачиняються для тих, хто хоче туди зайти. У той же час, люди, які очікували на прийом чи вже були на ньому, повинні спуститися в укриття чи покинути приміщення.

«Лікарі героїчно рятують і бережуть наше життя. Але під час повітряної тривоги вони також мають перебувати в укриттях.

Під час тривоги зупиняється плановий прийом пацієнтів, а медичне обслуговування надається лише тим пацієнтам, які потребують невідкладної допомоги.

Бережіть себе і тих, хто поряд!», – говориться в повідомленні департаменту.

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Новости Днепра про Повітряна тривога: як у Дніпрі працюють лікарні і поліклінікиУкраїнська Новости Днепра про Повітряна тривога: як у Дніпрі працюють лікарні і поліклінікиРусский

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