Повістки надсилатимуть поштою: коли документ буде вважатися врученим

Українці отримуватимуть повістки поштою.

16 липня завершиться 60-денний термін, передбачений законом для уточнення військово-облікових даних. Після цього в Україні для надсилання повісток будуть використовувати звичайну пошту. Отримуючи рекомендований лист, громадянин має залишити свій підпис під час отримання або ж відмовитися від отримання документа.

Таку заяву зробив речник Міністерства оборони Дмитро Лазуткін в ефірі програми “1+1”.

Поштою рекомендованим листом дійсно будуть надсилатися повістки після 16 липня, – сказав він.

За словами Лазуткіна, повістка вважається врученою, якщо людина залишила свій підпис.

Надходить рекомендований лист, людина під підпис отримує або відмовляється, або вона повертається і в такий спосіб вважається, що вона була доправлена… Якщо людини не було фізично на місці і повертається, то тоді запускається механізм адміністративного правопорушення, – пояснив речник Міноборони.

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