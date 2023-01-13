Повінь 1977 року: у мережі опублікували рідкісне фото затопленої площі у центрі Дніпра

У четвер 28 липня 1977 року Дніпро накрила сильна злива, що тривала лише дві години.

Але цього часу вистачило, щоб повністю затопити нижню частину міста. Вода тим липневим днем зійшла у більшості районів вже до вечора. І ось тут містяни зрозуміли, що злива — це ще не найстрашніше, що трапилося. Вулиці перетворилися на місиво: мул лежав упереміш зі сміттям й зірваним асфальтом, й якщо на проспекті Карла Маркса (зараз – Дмитра Яворницького) все швидко прибрали, то прилеглі вулиці ще довго стояли у багнюці.

Але й це було не найкатастрофічнішим. На дорогах стояли (а подекуди навіть висіли на парканах) автомобілі, що прийшли в непридатність. З підвалів магазинів виносили зіпсовані товари. А кілька одноповерхових будинків у районі сучасного книжкового ринку зруйнувала стихія настільки, що людей довелося відселити.

Рівень води в центрі становив до півтора метрів. Тут були затоплені всі напівпідвальні приміщення. Десятки вулиць втратили асфальтове покриття. За свідченнями очевидців, в районі площі Леніна (нині – Героїв Майдану) шар бруду становив кілька десятків сантиметрів.

Не вдалося уникнути і людських жертв. Згідно з чутками, що ходять й до сьогодні, кількох людей затягнуло в каналізаційні люки. На жаль, точні дані невідомі. У місцевій пресі публікували лише репортажі про суботники з прибирання міста.

А ось так виглядала після повені та сама площа Леніна (нині – Героїв Майдану):

Фото з архіву Володимира Новікова.

Зазначимо, що протягом всієї історії Дніпра місто пережило 9 катастрофічних повеней: 1789, 1820, 1891, 1892, 1907, 1908, 1917, 1931 й 1977 років.

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