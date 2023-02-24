Повідомлення надійшло на пошту: у Дніпрі знову “замінували” одну із шкіл

Мінери продовжують "жартувати".

У Дніпрі у четвер, 23 лютого, знову замінували одну із шкіл.

Про це повідомляє Дніпровська міська рада.

Зазначається, що повідомлення надійшло на електронну пошту НВК №70, що на вулиці Генерала Радієвського, 1.

За вказаною адресою оперативно прибули правоохоронці. Вони обстежили територію навчального закладу та не виявили жодних вибухових пристроїв. Повідомлення про замінування виявилося хибним.

Нагадаємо, останнім часом у Дніпрі часто щось “мінують”. Тільки за лютий надходили повідомлення про “замінування” 13 шкіл, будівлі СБУ тощо.

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