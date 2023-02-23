“Повернемо все, знайдемо кожного”: в окупованому Криму на радіо крутили звернення Буданова (ВІДЕО)

В окупованому Криму чули звернення Буданова.

До Криму сьогодні “завітав” очільник ГУР МО Кирило Буданов. Його звернення прозвучало на місцевому радіо. Спочатку було чутно гімн України, а потім голос керівника розвідки, який звернувся до мешканців окупованих територій та закликав чекати на Україну.

Україна повертає всі території, захоплені ворогом: Донбас, Автономна республіка Крим та весь південь країни повернуться додому. Ми знайдемо кожного зрадника, де б вони не переховувалися. Усі вони будуть ліквідовані, – йшлося в зверненні.

Цікаво, що він говорив російською, тому очевидно звернення транслювалося не скільки для проукраїнських мешканців Криму та інших окупованих територій, а для зрадників та “переселенців” з РФ.

Відео опублікував речник Одеської ОВА Сергій Братчук. Він зазначив, що це звернення чули навіть на території Росії.

Нагадаємо, раніше Кирило Буданов дав два інтерв’ю українським медіа. Він розповів, що росіяни готують черговий обстріл на 24 лютого, проте нічого незвичайного у річницю повномасштабного вторгнення рф в Україну не станеться. Буданов додав, що українці вже понад 20 разів пережили масовані ракетні удари.

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