Потяги, які курсують через Дніпро, змінять графік руху

У травні два потяги, які курсують через Дніпро та Запоріжжя, змінять графік руху.

Про це повідомляє “Придніпровська залізниця“.

Зміни у розкладі руху відбулися через подовження курсування кількох приміських поїздів.

Тому з 15 травня пасажири їздитимуть за таким графіком:

приміський поїзд № 6124/6123 призначається в сполученні Дніпро-Головний – Запоріжжя-2 . Відправлення зі ст. Дніпро-Головний о 15:43; ст. Нижньодніпровськ – 15:53-15:54; пл. 196-й км – 15:57-15:58; ст. Нижньодніпровськ-Вузол, парк З – 16:02-16:03: ст Нижньодніпровськ-Вузол, парк Є – 16:05-16:06; пл. Ксенівка – 16:09-16:10; ст. Ігрень – 16:12-16:13; пл. 212-й км – 16:20-16:21; ст. Іларіонове – 16:26-16:27; пл. 219-й км – 16:30-16:31; пл. 222-й км – 16:34-16:35; пл. 225-й км – 16:38-16:39; пл. Хорошеве – 16:42-16:43; пл. 230-й км – 16:46-16:48; пл. 235-й км – 16:51-16:52; ст. Синельникове-2 – 16:55-16:56; ст. Синельникове-1 – 17:03-17:04; ст. Івківка – 17:15-17:16; пл. 1045-й км – 17:21-17:22; пл. 1049-й км – 17:26-17:27; ст. Славгород-Південний – 17:33-17:34; пл. 1061-й км – 17:41-17:42; пл. 1063-й км – 17:45-17:46; ст. Новогупалівка – 17:51-17:52; пл. 1074-й км – 17:59-18:00; ст. Вільнянськ – 18:08-18:09; ст. Янцеве – 18:19-18:20; ст. Запоріжжя-Вантажне – 18:31-18:32; пл. Іскра – 18:37-18:38; пл. Мотор – 18:42-18:43; ст. Запоріжжя-1 – 18:51-19:11; прибуття до ст. Запоріжжя-2 о 19:20;

призначається в сполученні . Відправлення зі ст. Дніпро-Головний о 15:43; ст. Нижньодніпровськ – 15:53-15:54; пл. 196-й км – 15:57-15:58; ст. Нижньодніпровськ-Вузол, парк З – 16:02-16:03: ст Нижньодніпровськ-Вузол, парк Є – 16:05-16:06; пл. Ксенівка – 16:09-16:10; ст. Ігрень – 16:12-16:13; пл. 212-й км – 16:20-16:21; ст. Іларіонове – 16:26-16:27; пл. 219-й км – 16:30-16:31; пл. 222-й км – 16:34-16:35; пл. 225-й км – 16:38-16:39; пл. Хорошеве – 16:42-16:43; пл. 230-й км – 16:46-16:48; пл. 235-й км – 16:51-16:52; ст. Синельникове-2 – 16:55-16:56; ст. Синельникове-1 – 17:03-17:04; ст. Івківка – 17:15-17:16; пл. 1045-й км – 17:21-17:22; пл. 1049-й км – 17:26-17:27; ст. Славгород-Південний – 17:33-17:34; пл. 1061-й км – 17:41-17:42; пл. 1063-й км – 17:45-17:46; ст. Новогупалівка – 17:51-17:52; пл. 1074-й км – 17:59-18:00; ст. Вільнянськ – 18:08-18:09; ст. Янцеве – 18:19-18:20; ст. Запоріжжя-Вантажне – 18:31-18:32; пл. Іскра – 18:37-18:38; пл. Мотор – 18:42-18:43; ст. Запоріжжя-1 – 18:51-19:11; прибуття до ст. Запоріжжя-2 о 19:20; приміський поїзд № 6131/6132 призначається в сполученні Запоріжжя-2 – Дніпро-Головний ; відправлення зі ст. Запоріжжя-2 о 17:02; ст. Запоріжжя-1 – 17:11-17:31, пл. Мотор – 17:38-17:39; пл. Іскра – 17:41-17:42; ст. Запоріжжя-Вантажне – 17:48-17:49; ст. Янцеве – 17:59-18:00; ст. Вільнянськ – 18:07-18:08; пл. 1074-й км – 18:15-18:16; ст. Новогупалівка – 18:23-18:24; пл. 1063-й км – 18:28-18:29; ст. Славгород-Південний – 18:38-18:39; пл. 1049-й км – 18:44-18:45; пл. 1045-й км – 18:49-18:50; ст. Івківка – 18:55-18:56; ст. Синельникове-1 – 19:06-19:09; ст. Синельникове-2 – 19:16-19:17; пл. 235-й км – 19:20-19:21; пл. 230-й км – 19:24-19:25; пл. Хорошеве – 19:28-19:29; пл. 225-й км – 19:32-19:33; пл. 222-й км – 19:36-19:37; ст. Іларіонове – 19:44-19:45; пл. 212-й км – 19:49-19:50; ст. Ігрень – 19:59-20:00; пл. Ксенівка – 20:02-20:04; ст. Нижньодніпровськ-Вузол, парк Е,Г – 20:08-20:10; ст. Нижньодніпровськ-Вузол, парк Л, З – 20:12-20:13; пл. 196-й км – 20:16-20:17; ст. Нижньодніпровськ – 20:19-20:20; прибуття до ст. Дніпро-Головний о 20:33. Читайте також:

призначається в сполученні ; відправлення зі ст. Запоріжжя-2 о 17:02; ст. Запоріжжя-1 – 17:11-17:31, пл. Мотор – 17:38-17:39; пл. Іскра – 17:41-17:42; ст. Запоріжжя-Вантажне – 17:48-17:49; ст. Янцеве – 17:59-18:00; ст. Вільнянськ – 18:07-18:08; пл. 1074-й км – 18:15-18:16; ст. Новогупалівка – 18:23-18:24; пл. 1063-й км – 18:28-18:29; ст. Славгород-Південний – 18:38-18:39; пл. 1049-й км – 18:44-18:45; пл. 1045-й км – 18:49-18:50; ст. Івківка – 18:55-18:56; ст. Синельникове-1 – 19:06-19:09; ст. Синельникове-2 – 19:16-19:17; пл. 235-й км – 19:20-19:21; пл. 230-й км – 19:24-19:25; пл. Хорошеве – 19:28-19:29; пл. 225-й км – 19:32-19:33; пл. 222-й км – 19:36-19:37; ст. Іларіонове – 19:44-19:45; пл. 212-й км – 19:49-19:50; ст. Ігрень – 19:59-20:00; пл. Ксенівка – 20:02-20:04; ст. Нижньодніпровськ-Вузол, парк Е,Г – 20:08-20:10; ст. Нижньодніпровськ-Вузол, парк Л, З – 20:12-20:13; пл. 196-й км – 20:16-20:17; ст. Нижньодніпровськ – 20:19-20:20; прибуття до ст. Дніпро-Головний о 20:33. Під час застілля травмувалося четверо: на Дніпропетровщині в будинку вибухнула граната

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