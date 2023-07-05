Потяги, які курсують через Дніпро, буде супроводжувати воєнізована охорона: подробиці

"Укрзалізниця" посилює безпекові заходи.

Так, з 30 червня 2023 року компанія поновила супровід воєнізованою охороною пасажирських поїздів.

Про це повідомила пресслужба УЗ.

Зазначається, що наразі воєнізована охорона працює у потягах №81 Київ — Ужгород, №41 Дніпро — Трускавець та № 712 Київ – Краматорськ.

Продовжуємо працювати над питаннями безпеки наших пасажирів. Разом із жіночими купе поновили охорону в окремих поїздах. Працівники відомчої охорони вже здійснили 17 рейсів та долучилися до вирішення декількох конфліктних ситуацій. Найближчим часом будемо масштабувати проєкт з урахуванням результатів першого тижня, — зазначив голова правління АТ «Укрзалізниця» Євген Лященко.

Упродовж рейсу в поїзді двоє працівників воєнізованої охорони здійснюють постійний контроль за порядком та патрулюють вагони. Усі співробітники воєнізованої охорони забезпечені спецформою, знаками розрізнення та проходять інструктаж перед кожним рейсом.

Щоб викликати охоронців, слід звернутися до провідника або начальника поїзда.

Під час рейсу працівники відомчої воєнізованої охорони мають право здійснювати заходи фізичного впливу та використовувати спеціальні засоби, а також розглядати справи про адміністративні правопорушення та накладати адміністративні стягнення. Вони можуть також затримувати та передавати правопорушників до правоохоронних органів, проводити особистий огляд і огляд речей.

Зазначимо, ще 2020 року “Укрзалізниця” запровадила пілотний проєкт з охорони пасажирських поїздів силами воєнізованої охорони. Працівники цього підрозділу супроводжували загалом 10 пасажирських поїздів. Під час повномасштабного вторгнення цей проєкт було призупинено.

Нагадаємо, раніше ми писали, що потяг з польського Перемишля, який курсує через Дніпро, затримується: усе через слідчі дії.

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