Потяги із Дніпра до Києва затримуються на 1,5 години: що сталося та які саме

Зазначається, що час затримки складе до 1,5 годин.
Про це повідомили у пресслужбі “Укрзалізниці”.
Усе через транспортну подію з вантажним поїздом на Київщині – яку саме, не уточнюють.
Це стосуватиметься поїздів №729 Черкаси – Київ (і зворотний рейс), №733 Дніпро – Київ (і зворотний рейс), №131 Дніпро – Львів, №43 Черкаси – Івано-Франківськ (і зворотний рейс), №731 Запоріжжя – Київ (і зворотний рейс), а також №790 Київ – Кременчук, №102 Краматорськ – Херсон, №38 Київ – Запоріжжя, №80 Київ – Дніпро.
“Укрзалізниця” максимально оперативно організувала об’їзд ділянки, щоб скоротити затримки для поїздів: приносимо вибачення за ситуацію та працюємо над якнайшвидшим вирішенням проблеми, – йдеться у повідомленні.
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