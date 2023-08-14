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Потяги із Дніпра до Києва затримуються на 1,5 години: що сталося та які саме

Сьогодні 09:00
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Сьогодні, 14 серпня, низка потягів із Дніпра до Києва та у зворотному напрямку змінять маршрут, через що вони прямуватимуть із затримкою.

Новости Днепра про Потяги із Дніпра до Києва затримуються на 1,5 години: що сталося та які саме

Зазначається, що час затримки складе до 1,5 годин.

Про це повідомили у пресслужбі “Укрзалізниці”.

Усе через транспортну подію з вантажним поїздом на Київщині – яку саме, не уточнюють. 

Це стосуватиметься поїздів №729 Черкаси – Київ (і зворотний рейс), №733 Дніпро – Київ (і зворотний рейс), №131 Дніпро – Львів, №43 Черкаси – Івано-Франківськ (і зворотний рейс), №731 Запоріжжя – Київ (і зворотний рейс), а також №790 Київ – Кременчук, №102 Краматорськ – Херсон, №38 Київ – Запоріжжя, №80 Київ – Дніпро.

“Укрзалізниця” максимально оперативно організувала об’їзд ділянки, щоб скоротити затримки для поїздів: приносимо вибачення за ситуацію та працюємо над якнайшвидшим вирішенням проблеми, – йдеться у повідомленні.

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Новости Днепра про Потяги із Дніпра до Києва затримуються на 1,5 години: що сталося та які самеУкраїнська Новости Днепра про Потяги із Дніпра до Києва затримуються на 1,5 години: що сталося та які самеРусский

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