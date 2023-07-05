Потяг з польського Перемишля, який курсує через Дніпро, затримується: усе через слідчі дії

Усе через травмування людини на колії поблизу Перемишля та тривалі слідчі дії польської поліції. Правоохоронці закінчили їх о 8:00, після цього потяги продовжили курсування.
Так, потяг 32/31 Перемишль-Запоріжжя, який проходить через Дніпро, затримується на 4 години 24 хвилини.
Про це повідомляє пресслужба “Укрзалізниці”.
Також затримують і інші потяги:
Компанія перепрошує за незручності, графік наздоганяють, наскільки це можливо.
Пасажирів вказаних поїздів просимо сповістити наші поїзні бригади про подальші пересадки, щоб залізничники змогли запропонувати зручні опції продовження подорожі з урахуванням спізнення, – йдеться у повідомленні “Укрзалізниці”.
Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі сьогодні трамваї №9 тимчасово призупинили рух.
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Александра Лучка
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Бережіть себе!
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