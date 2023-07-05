Потяг з польського Перемишля, який курсує через Дніпро, затримується: усе через слідчі дії

Сьогодні, 5 липня, потяги “Укрзалізниці” перемишльського напрямку затримуються.

Усе через травмування людини на колії поблизу Перемишля та тривалі слідчі дії польської поліції. Правоохоронці закінчили їх о 8:00, після цього потяги продовжили курсування.

Так, потяг 32/31 Перемишль-Запоріжжя, який проходить через Дніпро, затримується на 4 години 24 хвилини.

Про це повідомляє пресслужба “Укрзалізниці”.

Також затримують і інші потяги:

716/715 Перемишль — Київ +5:52;

54/53 Перемишль — Київ +5:40;

36/35 Перемишль — Одеса +5:40;

37/38 Ужгород — Одеса +3:41;

705/706 Київ — Перемишль +1:39.

Компанія перепрошує за незручності, графік наздоганяють, наскільки це можливо.

Пасажирів вказаних поїздів просимо сповістити наші поїзні бригади про подальші пересадки, щоб залізничники змогли запропонувати зручні опції продовження подорожі з урахуванням спізнення, – йдеться у повідомленні “Укрзалізниці”.

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі сьогодні трамваї №9 тимчасово призупинили рух.

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